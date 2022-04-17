«На глубину не более двух сантиметров». Эксперты показывают, как правильно добывать берёзовый сок

Если вы предпочитаете 100% натуральный сок без добавления сахара, есть два варианта. Приехать закупиться прямо на делянку или в лесхоз. Либо получить «лесной билет» для самостоятельной добычи. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Для тех, кто самостоятельно желает пособирать березовый сок, какие есть основные правила, чтобы собрать максимальное количество сока и минимально навредить дереву? Сергей Вабищевич, главный инженер Клецкого лесхоза:

При обращениях людей, человек должен понимать, что он должен соблюдать определенные требования к заготовке березового сока. Первое – обратиться в лесничество, там уже лесничество направит на участок, где можно подсачивать березовый сок, показать определенные деревья, чтобы потом можно было принять их от этого человека. Подсачивать населению можно буром диаметром не более двух сантиметров на глубину не более двух сантиметров ствол. После окончания заготовки обязательно забить отверстие тюпиком, обработать садовым варом, чтобы дерево не было поражено болезнями и вредителями.

С наступлением сезона вот такие кустарные приспособления для сбора сока можно увидеть часто. Это например, Дзержинский район. Будем надеяться, что местные жители здесь к березкам относятся бережно. И знают правило, что собирать с одного дерева можно не больше литра. Иначе оно зачахнет. При обращении же в лесхоз сборщикам выделяют специально отобранные деревья, которые в будущем пойдут под рубку. Но даже при таком условии процесс строго контролируется. Услуга, правда, сейчас не очень востребованная. Гораздо проще все-таки купить.

Анатолий Милиховец, лесничий Голынковского лесничества:

Нарушения обычно мы не фиксируем, потому что мы всегда населению показываем. Есть определенные участки для заготовки березового сока населению. Они сами могут собирать и покупают готовый сок. Литр – 28 копеек. Яна Шипко:

Прямо сюда можно приехать, купить?

– Да-да. Можно приехать со своими бидонами, флягами.

– А он по своим полезным свойствам, качествам отличается тот, что свежий, и тот, что в магазине?

– Я думаю, да. В магазине – законсервированный, а здесь – свежий, натуральный.

Кстати, считается, что именно со свежим соком – прямо из-под березы – передается живительная сила природы. Яна Шипко:

Вот такой целый мешок природного богатства набрался со вчерашнего дня. Особенно щедрые березы дают до 50 литров сока в сутки. В среднем береза может наплакать литров 10 – 30 за сутки. Этой весной лесхозы центрального региона планируют заготовить четыре тысячи тонн березового сока. Погода благоволит. Для сравнения в прошлом году собрать удалось 3300. Яна Шипко:

Для лесхоза – это вообще прибыльный промысел? Сергей Вабищевич:

Это, скажем так, и прибыльный, и тут более имиджевый промысел. Мы рады помочь людям получить целебный напиток. На сезонный промысел лесхозы каждый год привлекают желающих подработать.

Александр Шаматульский, сборщик березового сока:

Сам из Ганцевич, приезжаем на заготовку сока. Три недели примерно сок течет. Сбор сока – это тяжелый труд, очень тяжелый. Потому что, если береза много дала за сутки сока, то надо поднять на руки, отнести в ведро, в бочку.

Наблюдаем, как мастерски делается подсочка. Выбираем дерево не меньше 25-30 сантиметров в диаметре. И с южной стороны аккуратно делаем подсечку. На такой диаметр хватит и одного отверстия.