В Брестской области в 2022 году построят подводящие газопроводы ещё к 15 населённым пунктам

Новости Беларуси. Повысить качество оказания услуг в небольших районных центрах и сельской местности – одна из основных задач энергетического комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Брестской области в 2022 году планируют строительство подводящих газопроводов к 15 населенным пунктам. Параллельно идет работа по созданию профильных сервисных центров. Один из них открыли в Кобринском районе.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

В этих центрах применены новые, современные подходы и технологии по автоматизации, цифровизации. И самое главное, что здесь именно реализовывается принцип одного окна, где граждане (заявители, абоненты) могут прийти и получить весь спектр услуг, начиная от получения консультации по проектированию строительства сетей газоснабжения, по дальнейшему строительству и эксплуатации газового оборудования. И заканчивая оплатой за потребляемые услуги газоснабжения.