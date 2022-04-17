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В Брестской области в 2022 году построят подводящие газопроводы ещё к 15 населённым пунктам

17 апреля 2022 07:28
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Новости Беларуси. Повысить качество оказания услуг в небольших районных центрах и сельской местности – одна из основных задач энергетического комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Брестской области в 2022 году построят подводящие газопроводы ещё к 15 населённым пунктам-1

Только в Брестской области в 2022 году планируют строительство подводящих газопроводов к 15 населенным пунктам. Параллельно идет работа по созданию профильных сервисных центров. Один из них открыли в Кобринском районе.  

В Брестской области в 2022 году построят подводящие газопроводы ещё к 15 населённым пунктам-4

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:  
В этих центрах применены новые, современные подходы и технологии по автоматизации, цифровизации. И самое главное, что здесь именно реализовывается принцип одного окна, где граждане (заявители, абоненты) могут прийти и получить весь спектр услуг, начиная от получения консультации по проектированию строительства сетей газоснабжения, по дальнейшему строительству и эксплуатации газового оборудования. И заканчивая оплатой за потребляемые услуги газоснабжения.  

В Брестской области в 2022 году построят подводящие газопроводы ещё к 15 населённым пунктам-7

В стране насчитывается около трех миллионов абонентов, но и это не предел – на семьсот пользователей «голубого топлива» стало больше. В агрогородке Радостово Дрогичинского района состоялся пуск природного газа. Подводящий газопровод протяженностью 27 километров построили по госпрограмме. Всего в Брестской области за пять лет газифицировали 81 населенный пункт.  

# Газопровод # общество # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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