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«Приходим с чистыми чувствами». 17 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье

17 апреля 2022 08:07
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Новости Беларуси. Православные верующие 17 апреля отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Приходим с чистыми чувствами». 17 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье-1

Службы в честь праздника проходят во всех храмах Беларуси. Верующие посещают богослужения и освящают веточки вербы. Это одна из главных традиций. Скромный букетик принято хранить на протяжении года рядом с иконами. Считается, что верба охраняет дом от пожаров и несчастий, а хозяев – от болезней. Но все же главное предназначение – напоминание о торжественной встрече Христа в Иерусалиме и что личная встреча хозяев дома со Спасителем является желанной.  

«Приходим с чистыми чувствами». 17 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье-4

– Погода сегодня хорошая, праздник тоже светлый, очень рады, что попали, Анечку освятили водичкой. Тебе нравится?  
– Да.  
– Такое сегодня солнышко, что соответствует сегодняшнему празднику.  

«Приходим с чистыми чувствами». 17 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье-7

Это ежегодная традиция. Поход в храм – это как душа, свет. Пальмовое воскресенье является преддверием Воскресения Господня. И как все верующие мы приходим в храм, чтобы стать светлее, добрее.  

«Приходим с чистыми чувствами». 17 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье-10

Приходим с чистыми чувствами. Всегда ходим. И ребенка с собой водим, освящаем.  

«Приходим с чистыми чувствами». 17 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье-13

Вербное воскресенье открывает Страстную неделю – самый строгий период Великого поста, который завершается Пасхой.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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