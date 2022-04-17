«Приходим с чистыми чувствами». 17 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье

Новости Беларуси. Православные верующие 17 апреля отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Службы в честь праздника проходят во всех храмах Беларуси. Верующие посещают богослужения и освящают веточки вербы. Это одна из главных традиций. Скромный букетик принято хранить на протяжении года рядом с иконами. Считается, что верба охраняет дом от пожаров и несчастий, а хозяев – от болезней. Но все же главное предназначение – напоминание о торжественной встрече Христа в Иерусалиме и что личная встреча хозяев дома со Спасителем является желанной.

– Погода сегодня хорошая, праздник тоже светлый, очень рады, что попали, Анечку освятили водичкой. Тебе нравится?

– Да.

– Такое сегодня солнышко, что соответствует сегодняшнему празднику.

Это ежегодная традиция. Поход в храм – это как душа, свет. Пальмовое воскресенье является преддверием Воскресения Господня. И как все верующие мы приходим в храм, чтобы стать светлее, добрее.

Приходим с чистыми чувствами. Всегда ходим. И ребенка с собой водим, освящаем.