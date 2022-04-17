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«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой

17 апреля 2022 07:37
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Новости Беларуси. Важнейший праздник в литургическом календаре – Светлое Воскресение Христово встретили католики и протестанты 17 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой-1

В костелах Беларуси торжественные богoслужения начались накануне, в Великую субботу, и продолжались всю ночь. Главная пасхальная месса – в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске. Ее Возглавил Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский. Одна из важнейших традиций праздника – зажжение свечей от Пасхала, символизирующего Свет Христа. После службы верующие несут огонь в свои дома. Празднование Воскресенья Христова сегодня не заканчивается. Впереди у католиков Светлая неделя.  

С праздником верующих поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.  

«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В эти торжественные дни сердце каждого верующего раскрывается навстречу чудесной вести о Христовом Воскресении, благодаря которому в нас с новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда, появляется стремление к созиданию и добрым делам. Этот душевный подъем дает нам силы помогать тем, кто нуждается в человеческом тепле, защите, пище и крове.  

«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой-7

Президент пожелал, чтобы христианские добродетели и в дальнейшем были духовным щитом белорусского народа и Беларуси, а радость пасхальных дней наполняла души мудростью, единством и согласием.  

«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой-10

Свои поздравления со светлым праздником Пасхи Александр Лукашенко направил главе белорусских католиков Иосифу Станевскому.  

# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Иосиф Станевский # Фотофакт

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