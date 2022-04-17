«С новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда». Президент Беларуси поздравил католиков и протестантов с Пасхой

Новости Беларуси. Важнейший праздник в литургическом календаре – Светлое Воскресение Христово встретили католики и протестанты 17 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В костелах Беларуси торжественные богoслужения начались накануне, в Великую субботу, и продолжались всю ночь. Главная пасхальная месса – в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в Минске. Ее Возглавил Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский. Одна из важнейших традиций праздника – зажжение свечей от Пасхала, символизирующего Свет Христа. После службы верующие несут огонь в свои дома. Празднование Воскресенья Христова сегодня не заканчивается. Впереди у католиков Светлая неделя. С праздником верующих поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В эти торжественные дни сердце каждого верующего раскрывается навстречу чудесной вести о Христовом Воскресении, благодаря которому в нас с новой силой пробуждаются вера, любовь и надежда, появляется стремление к созиданию и добрым делам. Этот душевный подъем дает нам силы помогать тем, кто нуждается в человеческом тепле, защите, пище и крове.

Президент пожелал, чтобы христианские добродетели и в дальнейшем были духовным щитом белорусского народа и Беларуси, а радость пасхальных дней наполняла души мудростью, единством и согласием.