«Только в качестве концентрата». Как изменился процесс консервации берёзового сока со времён СССР?

У народной традиции собирать березовый сок есть даже свой праздник. 11 апреля (а по старому стилю 29 марта) на Руси отмечали Берещенье или День березы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Издревле она считалась деревом жизни и здоровья. Наши предки в этот день выходили в лес послушать березы. Так они определяли, началось ли движение сока. Запасалась березовыми слезами каждая семья. С самым любимым в народе деревом было связано множество поверий. Считалось, что березовый сок чистит кровь и лечит желудок от недугов.

– Говорят, что почки очищает, то есть для этого полезно.

Так ли на самом деле полезен березовый сок, как принято думать? И чем так щедро поила родина советских граждан?

Технически так называемая пасока – натуральная жидкость, которую собирают из отверстий в стволах березы по весне, соком, конечно, не является. Все же сок получают путем отжима фруктов или овощей. Будем называть этот дар природы так, как прижилось.