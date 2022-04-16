«Только в качестве концентрата». Как изменился процесс консервации берёзового сока со времён СССР?
У народной традиции собирать березовый сок есть даже свой праздник. 11 апреля (а по старому стилю 29 марта) на Руси отмечали Берещенье или День березы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Издревле она считалась деревом жизни и здоровья. Наши предки в этот день выходили в лес послушать березы. Так они определяли, началось ли движение сока. Запасалась березовыми слезами каждая семья. С самым любимым в народе деревом было связано множество поверий. Считалось, что березовый сок чистит кровь и лечит желудок от недугов.
– Говорят, что почки очищает, то есть для этого полезно.
Так ли на самом деле полезен березовый сок, как принято думать? И чем так щедро поила родина советских граждан?
Технически так называемая пасока – натуральная жидкость, которую собирают из отверстий в стволах березы по весне, соком, конечно, не является. Все же сок получают путем отжима фруктов или овощей. Будем называть этот дар природы так, как прижилось.
В Советском Союзе родина и впрямь щедро поила березовым соком. Его можно было отведать повсюду и буквально за копейки. Березовый сок был в каждом отделе «соки-воды» на розлив. Его, в отличие от других дефицитных продуктов, постоянно можно было найти и на полках магазинов в знаменитых трехлитровых банках. Моду на соки подсмотрел в командировке в США нарком пищевой промышленности Анастас Микоян. Апельсины в Советском Союзе были экзотикой, а вот яблочный, томатный и березовый соки быстро стали очень популярными. Вот только вкус магазинного сока отличался от натурального лесного напитка. Самый что ни на есть фреш, свежесобранный сок, на вкус как родниковая вода с еле ощутимой сладостью. Но дабы увеличить объем березового сока, ГОСТ разрешал использовать его только в качестве концентрата. А вот насколько его разбавляли водой, можно только догадываться. Плюс сахар и лимонная кислота. Справедливости ради, по такому же рецепту сок консервируют и сейчас.
Правда, за натуральностью экосырья для готового сока на предпрятиях Минщины сейчас строгий контроль. Обращают внимание на прозрачность, кислотность и состав. Сахара в составе настоящего березового сока природные – глюкоза и фруктоза. Дальше задача сохранить продукт в первозданном виде. Консервантов в продукт не добавляют.
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