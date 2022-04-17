По составу схож с плазмой человека. Какими полезными свойствами обладает берёзовый сок?
Весенний сок, который движется по проводящим путям деревьев – ксилемам и флоэмам – можно по праву считать живительным напитком. Фитотерапевты утверждают, что макро- и микроэлементы в составе природного коктейля схожи с плазмой человека. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Во время войны березовый сок собирали партизаны, а подогретым до 50 – 60 градусов его даже вводили внутривенно, чтобы восстановить силы. Народная молва наделяет березовый сок едва ли не чудодейственными свойствами. Но если взглянуть на состав, как минимум, напиток этот и, правда, диетический всего 24 калории.
В составе березовика фруктовый сахар, витамины группы В, дубильные вещества, ферменты и пусть и в малых дозах, но такие полезные вещества как магний, калий, натрий, марганец, медь и другие. Само собой, панацеей от всех недугов благодаря этому березовый сок не является. Однако не стоит сбрасывать со счетов его полезные свойства при заболеваниях печени, язве желудка, нарушениях метаболизма, сахарном диабете, проблемах с кожей. Замороженные кубики березового сока можно использовать как бьюти-средство. Не говоря уже о вариациях напитков на его основе. На его основе делают компоты, квас и даже вино. В каждой семье свои рецепты, какую изюминку добавить при заготовке напитка на зиму.
Анатолий Милиховец, лесничий Голынковского лесничества:
Разных рецептов и способов хранения березового сока, наверное, очень много, поэтому кто закатывает с лимоном, кто с апельсином. Кто, на что горазд.
– А у вас какой любимый?
– Я люблю с апельсином, супруга закатывает. И просто натурального брожения.
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