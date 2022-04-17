По составу схож с плазмой человека. Какими полезными свойствами обладает берёзовый сок?

Весенний сок, который движется по проводящим путям деревьев – ксилемам и флоэмам – можно по праву считать живительным напитком. Фитотерапевты утверждают, что макро- и микроэлементы в составе природного коктейля схожи с плазмой человека. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Во время войны березовый сок собирали партизаны, а подогретым до 50 – 60 градусов его даже вводили внутривенно, чтобы восстановить силы. Народная молва наделяет березовый сок едва ли не чудодейственными свойствами. Но если взглянуть на состав, как минимум, напиток этот и, правда, диетический всего 24 калории.