Шортбред с вишней. Готовим классическое шотландское печенье

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Шортбред с вишней. Для этого блюда нам понадобится сливочное масло, сгущенка, белый шоколад, грецкий орех, корица, вишня, мука, сахар.

Берем 250 граммов муки, столовую ложку сахара и 125 граммов сливочного масла. Добавляем его к муке маленькими кусочками. Все перетираем. Тщательно все перемешиваем, должна получиться однородная крошка. Добавляем немного корицы в тесто.

Мы берем наше тесто, две третьи его части, и высыпаем тонким слоем на противень. Ставим тесто в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Пока выпекается тесто, приготовим начинку. Для этого нам понадобится 100 граммов сгущенки и плитка белого шоколада. На медленном огне начинаем все нагревать. Добавляю шоколад и, постоянно помешивая, топлю его. Главное – его не перегреть. Не доводим до кипения, как только он растворился, сразу снимаем.

Тесто наше подпеклось. Сейчас будем на него выливать шоколадную начинку. Сверху все равномерно поливаем шоколадом. Начинки должно быть очень много. Сверху укладываем грецкий орех. Если вы хотите, вы можете грецкий орех измельчить или оставить его целым. Орехи могут быть абсолютно разные. Это не обязательно грецкий. Это может быть фундук, миндаль либо кедровый орех.

Сверху все посыпаем оставшейся частью теста. Сверху на тесто выкладываем вишню. Вишню можно использовать как свежую, так и замороженную. Но главное, чтобы она была без косточек. Отправляем шортбред еще на 11 минут в духовку.