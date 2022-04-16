За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Специи известны человечеству с древних времен. Торговля ими началась с Ближнего Востока приблизительно с 2 000 года до нашей эры. Именно специи стали одной из причин Великих географических открытий. А в Средневековье обычная соль ценилась дороже золота. –Ты чувствуешь этот запах?

– Шашлык?

– Мне кажется, пловом пахнет.

– Сейчас узнаем.

Владимир Щерба, заместитель генерального директора по общим вопросам:

Здравствуйте. Меня зовут Владимир Адамович. Сейчас мы проведем вам небольшую экскурсию, расскажем о нашем предприятии, которое основалось в 2006 году и с того времени выпускает специи. – Подскажите, откуда привозят заготовки?

Владимир Щерба:

Все специи к нам приходят в целом виде, то есть мы не покупаем ничего молотое, дробленое и так далее. У нас здесь полный цикл производства. Сейчас я вам все подробно расскажу. Чтобы все вкусно и приятно пахло, как вы сказали, шашлыком пахнет и прочим. Сырье у нас заходит, как обычно, оттуда. По нормам есть определенный цикл производства – потоки. Должна соблюдаться поточность. По потоку заходит, размалывается здесь, немножко дальше. Потом у нас составители в соответствии с рецептурой. На вот этих смесителях, я могу вам включить, показать, как это работает. Смешивают его, дальше оно поступает на фасовочные автоматы, укладчицы-упаковщицы складывают его, и уже через вторую дверь отправляется к потребителям нашим, которые у нас в разных странах. С Индии, Китая, Киргизии, Египта, европейских стран, белорусского много производится у нас. – Есть ли по специям сомелье или человек, который их разрабатывает?

Владимир Щерба:

Есть, конечно, да. У нас есть целый отдел главного технолога, который занимается выработкой этих рецептур, потом их отрабатывают. У нас даже есть место на предприятии, и мы на конкретном продукте каждый свой выпускаемый образец сначала отрабатываем, проверяем вкусовые качества, как он работает. Хозяйке должно быть понятно: прочитала по инструкции, сделала – и муж доволен. – В общем, у вас корпоративы после каждой новой специи.

– Не после каждой, чаще.

– Расскажите, пожалуйста, что это за станок, прибор?

Владимир Щерба:

Это фасовочный полуавтомат, автомат, можно сказать. DXDK-810. Он формирует пакет, отмеряет дозу, запаивает его, набивает дату. Дата должна обязательно стоять того дня, когда производится. И фасует ориентировочно, смена у нас длинная, за 8-часовую смену порядка 12 000 пакетов.

– Ничего себе.

– У него фасовка до 50 граммов.

– А что здесь? Что за приправа такая?

– Приправа, вот написано «Для смажанай курачкi».

– То есть там смесь какая-то?

– Да.

– Дальше уже, получается, упаковывается вручную?

– Да, фасовщица складывает вручную.

– Интересно. А сзади еще один аппарат стоит?