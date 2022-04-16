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За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове

16 апреля 2022 13:35
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Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове-1

Специи известны человечеству с древних времен. Торговля ими началась с Ближнего Востока приблизительно с 2 000 года до нашей эры. Именно специи стали одной из причин Великих географических открытий. А в Средневековье обычная соль ценилась дороже золота.  

–Ты чувствуешь этот запах?  
– Шашлык?  
– Мне кажется, пловом пахнет.  
– Сейчас узнаем.  

За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове-4

Владимир Щерба, заместитель генерального директора по общим вопросам:  
Здравствуйте. Меня зовут Владимир Адамович. Сейчас мы проведем вам небольшую экскурсию, расскажем о нашем предприятии, которое основалось в 2006 году и с того времени выпускает специи.  

– Подскажите, откуда привозят заготовки?  

За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове-7

Владимир Щерба:  
Все специи к нам приходят в целом виде, то есть мы не покупаем ничего молотое, дробленое и так далее. У нас здесь полный цикл производства. Сейчас я вам все подробно расскажу. Чтобы все вкусно и приятно пахло, как вы сказали, шашлыком пахнет и прочим. Сырье у нас заходит, как обычно, оттуда. По нормам есть определенный цикл производства – потоки. Должна соблюдаться поточность. По потоку заходит, размалывается здесь, немножко дальше. Потом у нас составители в соответствии с рецептурой. На вот этих смесителях, я могу вам включить, показать, как это работает. Смешивают его, дальше оно поступает на фасовочные автоматы, укладчицы-упаковщицы складывают его, и уже через вторую дверь отправляется к потребителям нашим, которые у нас в разных странах. С Индии, Китая, Киргизии, Египта, европейских стран, белорусского много производится у нас.  

– Есть ли по специям сомелье или человек, который их разрабатывает?  

За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове-10

Владимир Щерба:  
Есть, конечно, да. У нас есть целый отдел главного технолога, который занимается выработкой этих рецептур, потом их отрабатывают. У нас даже есть место на предприятии, и мы на конкретном продукте каждый свой выпускаемый образец сначала отрабатываем, проверяем вкусовые качества, как он работает. Хозяйке должно быть понятно: прочитала по инструкции, сделала – и муж доволен.  

– В общем, у вас корпоративы после каждой новой специи.  
– Не после каждой, чаще.  
– Расскажите, пожалуйста, что это за станок, прибор?  

За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове-13

Владимир Щерба:  
Это фасовочный полуавтомат, автомат, можно сказать. DXDK-810. Он формирует пакет, отмеряет дозу, запаивает его, набивает дату. Дата должна обязательно стоять того дня, когда производится. И фасует ориентировочно, смена у нас длинная, за 8-часовую смену порядка 12 000 пакетов.  
– Ничего себе.  
– У него фасовка до 50 граммов.  
– А что здесь? Что за приправа такая?  
– Приправа, вот написано «Для смажанай курачкi».  

За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове-16

– То есть там смесь какая-то?  
– Да.  
– Дальше уже, получается, упаковывается вручную?  
– Да, фасовщица складывает вручную.  
– Интересно. А сзади еще один аппарат стоит?  

За смену 12 тысяч пакетов! Вот как производят белорусские специи на предприятии в Борисове-19

– Сзади еще один. У нас такой период сейчас. Вы сами знаете, что в Беларуси будет Пасха.  
– Да, это же сладость.  
– Подготовка к Пасхе идет, фасовка украшений для выпечки.  
– То есть у вас не только приправы, в плане там перец, но еще и сладенькое?  
– Это тоже относится к группе приправ.  

Самый популярный – черный перец. Рассказываем, какие приправы больше всего любят белорусы (подробности здесь).  

# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Щерба # Фотофакт

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