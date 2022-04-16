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Что едят настоящие футбольные фанаты? Побывали в одном из пабов в Борисове

16 апреля 2022 13:15
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Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».  

Что едят настоящие футбольные фанаты? Побывали в одном из пабов в Борисове-1

Понятие «паб» происходит из британской и ирландской культуры. Паб – это заведение, в меню которого входит широкий ассортимент пива и закусок к нему. Пабы проводят трансляции футбольных матчей, поэтому среди частых гостей таких заведений можно встретить футбольных фанатов.  

Что едят настоящие футбольные фанаты? Побывали в одном из пабов в Борисове-4

Марина Голято, официант:  
Здравствуйте. Готовы сделать заказ?  
– Здравствуйте. Нам любимое блюдо футбольных фанатов.  

Что едят настоящие футбольные фанаты? Побывали в одном из пабов в Борисове-7

– Это будет классическая закуска. Пивной сет, идеально подходит для футбольных фанатов. Также для вас могу предложить бургер с соленой карамелью и вишней, а для вас – бургер со щекой.  
– Давайте.  
– Почувствуем себя футбольными фанатами.  

Что едят настоящие футбольные фанаты? Побывали в одном из пабов в Борисове-10

– Как это вкусно выглядит.  
– Сочный, вкусный, реально классно. Нам нужно почаще с тобой увлекаться футболом и приходить в подобные пабы.  
– Я чувствую себя футбольным фанатом, честно.  
– Реально круто.  

Что едят настоящие футбольные фанаты? Побывали в одном из пабов в Борисове-13

– Вот теперь ты знаешь о футболе все.  
– И не говори, теперь все стало на свои места.  
– Потому что что?  
– Потому что футбол – это не игра, а целая философия.  

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# Путешествия # общество # Марина Голято # Фотофакт

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