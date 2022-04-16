Что едят настоящие футбольные фанаты? Побывали в одном из пабов в Борисове

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

Понятие «паб» происходит из британской и ирландской культуры. Паб – это заведение, в меню которого входит широкий ассортимент пива и закусок к нему. Пабы проводят трансляции футбольных матчей, поэтому среди частых гостей таких заведений можно встретить футбольных фанатов.

Марина Голято, официант:

Здравствуйте. Готовы сделать заказ?

– Здравствуйте. Нам любимое блюдо футбольных фанатов.

– Это будет классическая закуска. Пивной сет, идеально подходит для футбольных фанатов. Также для вас могу предложить бургер с соленой карамелью и вишней, а для вас – бургер со щекой.

– Давайте.

– Почувствуем себя футбольными фанатами.