Что едят настоящие футбольные фанаты? Побывали в одном из пабов в Борисове

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Борисов, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Понятие «паб» происходит из британской и ирландской культуры. Паб – это заведение, в меню которого входит широкий ассортимент пива и закусок к нему. Пабы проводят трансляции футбольных матчей, поэтому среди частых гостей таких заведений можно встретить футбольных фанатов.
Марина Голято, официант:
Здравствуйте. Готовы сделать заказ?
– Здравствуйте. Нам любимое блюдо футбольных фанатов.
– Это будет классическая закуска. Пивной сет, идеально подходит для футбольных фанатов. Также для вас могу предложить бургер с соленой карамелью и вишней, а для вас – бургер со щекой.
– Давайте.
– Почувствуем себя футбольными фанатами.
– Как это вкусно выглядит.
– Сочный, вкусный, реально классно. Нам нужно почаще с тобой увлекаться футболом и приходить в подобные пабы.
– Я чувствую себя футбольным фанатом, честно.
– Реально круто.
– Вот теперь ты знаешь о футболе все.
– И не говори, теперь все стало на свои места.
– Потому что что?
– Потому что футбол – это не игра, а целая философия.
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