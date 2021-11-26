«Важно иметь весь срез обращений». Ананич о интернет-портале для обращений граждан

Пользователю необходимо будет пройти авторизацию и задать вопрос. Ответы направят в личный кабинет. Изменения в Закон об обращениях граждан обсуждали 26 ноября в рамках диалоговой площадки в Борисове. Создание общей электронной системы позволит сконцентрировать усилия на решении проблем, вместо лишней бумажной волокиты. Кроме того, планируется проводить факт-чекинг обращений и выявлять так называемых профессиональных жалобщиков.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С точки зрения технологической это очень важно: иметь весь срез обращений. Для органов государственной власти это еще возможность анализировать на более качественном уровне тематику обращений. Не в плане, о чем только говорят люди, но и как рассматриваются вопросы, где, в каких сферах наиболее проблемные темы, которые нужно решать государству.

Рассмотреть в первом чтении законопроект об изменениях в работе с обращениями граждан парламентарии планируют на осенней сессии. Пока депутаты знакомят с нововведениями своих избирателей и собирают пожелания в округах. Напомним, Закон об обращениях граждан и юрлиц действует в Беларуси с 2011 года.