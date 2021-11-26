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«Люди услышали, что их насильно не будут выдворять». Что думают беженцы после встречи с Лукашенко?

26 ноября 2021 17:24
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Новости Беларуси. В логистическом центре беженцы к вечеру наводят порядок и готовятся к ужину, обсуждают бытовые вопросы. Но темой номер один остается общение с Александром Лукашенко. Люди не теряют надежду в скором разрешении их вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди услышали, что их насильно не будут выдворять». Что думают беженцы после встречи с Лукашенко?-1

Фаград Амарян, представитель Международной организации курдских общин:
Позвольте от лица беженцев, с которыми я уже не первый день общаюсь, поблагодарить главу республики, народ Беларуси. Люди очень тепло отзываются о том отношении, которое проявляет к ним Беларусь. Люди услышали, что их насильно не будут выдворять. О чем они очень просили, в том числе и меня неоднократно. Здесь разные категории беженцев, разных национальностей и вероисповедания. Например, могу сказать про этнических езидов, я сам этнический езид, они категорически не хотят возвращаться, по сути, им некуда возвращаться. Они приехали из лагерей, они там, на своей родине, живут в палатках. Стихийные лагеря, которые постоянно затапливает, пожары какие-то. Невыносимые условия жизни.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фаград Амарян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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