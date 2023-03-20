Лазуткин об «Азове»: «Пылесос, который высасывал всех нацистских активистов из всех стран Восточной Европы»

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Очень похожи были диалоги наших мятежников и УПА, которая действовала во время Великой Отечественной войны. Мы тоже сейчас очень часто смотрим в СМИ, что в Украине фашистов нет. Но когда начинаешь сравнивать символику, которая существует… Это и факельное шествие, и отношение к людям по языку, по месту рождения, сжигание книг, отношение к церкви. Самое смешное, сегодня новость пришла, что в отношении Сороса венгерские власти могут дело возбудить за то, что он был пособником фашистов. Сорос – еврей! И когда Зеленский говорит, что «я еврей», каким-то образом пытаясь с себя снять ответственность – ну как же, евреи всегда страдали – все равно приходят к выводу, что это фашистское государство. Есть ли в нынешней Украине некая логика того, о чем говорят русские журналисты?

Андрей Лазуткин, политолог:

Еще 8-9 лет назад, когда произошел переворот в Украине и когда началось формирование правого сектора «Азова», появляется определенная мода. И все наши радикальные молодежные группировки начинают ориентироваться именно на «Азов», на правый сектор. Появился определенный вектор. Какой это вектор? Вектор против России. Как и весь другой национализм, который есть в Польше, Прибалтике, – это национализм против русских. Это его главное отличие. Что получилось с этим «Азовом»? Это не просто какие-то бандеровцы, какое-то узкое национальное движение. Это нацистский интернационал. Потому что все правые организации в Западной и Восточной Европе с «Азовом» сотрудничали. Кирилл Казаков:

И причем в Мариуполе, это восточная Украина, оторвана от Галиции.