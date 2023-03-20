Лазуткин об «Азове»: «Пылесос, который высасывал всех нацистских активистов из всех стран Восточной Европы»
Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Очень похожи были диалоги наших мятежников и УПА, которая действовала во время Великой Отечественной войны. Мы тоже сейчас очень часто смотрим в СМИ, что в Украине фашистов нет. Но когда начинаешь сравнивать символику, которая существует… Это и факельное шествие, и отношение к людям по языку, по месту рождения, сжигание книг, отношение к церкви. Самое смешное, сегодня новость пришла, что в отношении Сороса венгерские власти могут дело возбудить за то, что он был пособником фашистов. Сорос – еврей! И когда Зеленский говорит, что «я еврей», каким-то образом пытаясь с себя снять ответственность – ну как же, евреи всегда страдали – все равно приходят к выводу, что это фашистское государство. Есть ли в нынешней Украине некая логика того, о чем говорят русские журналисты?
Андрей Лазуткин, политолог:
Еще 8-9 лет назад, когда произошел переворот в Украине и когда началось формирование правого сектора «Азова», появляется определенная мода. И все наши радикальные молодежные группировки начинают ориентироваться именно на «Азов», на правый сектор. Появился определенный вектор. Какой это вектор? Вектор против России. Как и весь другой национализм, который есть в Польше, Прибалтике, – это национализм против русских. Это его главное отличие. Что получилось с этим «Азовом»? Это не просто какие-то бандеровцы, какое-то узкое национальное движение. Это нацистский интернационал. Потому что все правые организации в Западной и Восточной Европе с «Азовом» сотрудничали.
Кирилл Казаков:
И причем в Мариуполе, это восточная Украина, оторвана от Галиции.
Андрей Лазуткин:
Безусловно. И Харьков, который у них базой был. Это была организация, которая должна была, как Троянский конь, в Украине легализоваться и таким образом легализовать потом фашизм уже на Западе, потому что, посмотрите, они защитники, борцы, воюют с русскими. Значит, фашизм, это что-то такое не очень плохое. И они эту функцию прекрасно выполняли. И вот представители МВД не дадут соврать: все наши молодежные радикальные группировки начали на них ориентироваться в какой-то момент. Потому что до этого они очень хаотично действовали. А потом, когда появилась такая значимая сила, они все начали искать выход конкретно на «Азов», потому что там были деньги, медиаресурсы, машина пропаганды построена.
Это не просто воинское формирование, это целая сеть организаций общественных в первую очередь. И они собирали деньги, они их получали, их финансировали хорошо. И вот эта мода, которая начала работать везде в СНГ, – это такой пылесос, который высасывал всех нацистских активистов из всех стран Восточной Европы. Там же есть и люди с русскими фамилиями в этом «Азове», есть и люди из России. На Брянщине был рейд группы. Это действительно люди, которые принадлежали к российским нацистским организациям, которые вступили в «Азов», которые там уже лет 6-7 в Украине воевали. Получилось даже направить русских против русских в итоге. Это говорит об эффективности этой организации.
Андрей Лазуткин:
Ну а дальше ставим вопрос: кому это выгодно? Европейцам или полякам? Нет. Это выгодно американцам. Когда у нас есть такая сила, которая радикальная и работает против России, которую можно завтра легализовать где-то в Европе, то следующий шаг – это дестабилизация европейских стран. Потому что посмотрите: вот здесь у нас уже, вроде, и не нацисты, и у вас не нацисты. Вот и получается реальный интернационал.
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