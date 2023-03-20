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Совет Республики о резолюции по Беларуси: решения приняты на основе лжи и грязи, которые выливают беглые предатели

20 марта 2023 17:53
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В Национальном собрании осудили принятие Европарламентом очередной резолюции в отношении Беларуси. 20 марта Совет Республики обратился с заявлением в связи с принятым в ЕС документом. Его текст был зачитан на заседании 10-й сессии верхней палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики о резолюции по Беларуси: решения приняты на основе лжи и грязи, которые выливают беглые предатели-1

Приведенные в резолюции оценки ситуации в нашей стране парламентарии категорически отвергли, подчеркнув, что политика, которую проводят евроструктуры, граничит с крайним национализмом. «Очевидна несостоятельность и нелегитимность решений, принятых на основе откровенной лжи и грязи, которые выливают на Беларусь беглые предатели, цинично торгующие национальной безопасностью и благополучием нашей страны и народа», – говорится в заявлении.

Совет Республики о резолюции по Беларуси: решения приняты на основе лжи и грязи, которые выливают беглые предатели-4

Парламентарии призвали международные структуры игнорировать политизированное, несостоятельное мнение Европейского парламента в отношении Беларуси и содействовать развитию подлинно дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

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# Международная политика # общество # Фотофакт

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