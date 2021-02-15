«На душе становится спокойнее». Что говорят пациенты и посетители 5-й больницы, где прошёл молебен об исцелении болящих

Новости Беларуси. Молебен об исцелении болящих 15 февраля провели в 5-й больнице Минска. Поддержать и помолиться за здоровье пациентов и врачей сюда приехал митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие выездные церемонии уже становятся традицией. Ведь вера, особенно в трудную минуту, порой единственное спасение для многих. Тему продолжит наш корреспондент Оксана Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

В один из самых значимых праздников в году – Сретение Господне – православные христиане всего мира верны своим традициям. Белорусы с горячим сердцем и доброй душой в этот день молятся за здоровье тех, кто волей судьбы попал в больницу.

Галина вот-вот станет многодетной мамой. У них с мужем уже есть две дочери. Решили, нужен полный комплект, и на этот раз в роддом пришли за сыном. Его в буквальном смысле вымолили у бога.

Галина Гульванская, пациентка 5-й городской клинической больницы Минска:

Я вообще расплакалась, потому что настолько это все было от души, настолько это все было красиво очень, что у меня аж слезы потекли. Особенно сейчас, в данном положении. С тех пор как пандемия пришла в Беларусь, в том числе и вера помогает докторам отбивать пациентов у коварного недуга. Татьяна христианские праздники встречает с особой теплотой, сама родилась на Крещение. Чуть больше года назад ее родное неврологическое отделение перепрофилировали под пульмонологию. Работать и учиться новому пришлось как никогда раньше. «Я вообще расплакалась». Впечатлениями после молебна поделилась пациентка 5-й больницы Минска

Татьяна Хомиченко, заведующая неврологическим отделением № 2 5-й городской клинической больницы Минска:

Формат действительно необычный. Впервые за мои долгие годы работы, что очень приятно, потому что на самом деле напряженное время у всех жителей нашей планеты, поэтому очень признательны. Мы заняты, но есть люди, которые в этой жизни заняты еще больше, у которых больше проблем и тем не менее они нашли время поддержать нас, медиков, пациентов, которые здесь лежат. Это очень приятно. На душе становится спокойнее. Работать приятнее.

В то время как одни держат в руках будущее страны, а другие чинят наше здоровье и спасают жизни, духовенство предлагает новый формат встреч – выездной. Так, холл родильного отделения столичной «пятерки» сегодня превратился в мини-храм, что приятно удивило медиков, пациентов и, конечно, посетителей. У Александра накануне родился первенец. Сегодня пришел проведать супругу и был просто обескуражен.

Александр Шавель:

Я сам тоже очень верующий. Я из Марьиной Горки, хожу в Пуховичскую церковь. А в последнее время что-то не попадал в храм. Заботы, суета все время. А тут сегодня – как будто сверху. Пути господни неисповедимы. Даже не знал, честно, просто зашел на самое начало. Митрополит Вениамин о коронавирусе: это ко всему миру такой сигнал с неба, чтобы люди задумались

Кстати, Всемирная организация здравоохранения прививку переболевшим COVID-19 делать рекомендует. У тех, кто встретил вирус бессимптомно или в легкой форме, менее сильный иммунитет, а укрепить его позволит именно вакцина. Тем временем заболеваемость COVID-19 постепенно снижается. К своему привычному режиму уже сегодня вернулись порядка десяти клиник по всей стране.

Наталья Фролкова, врач-пульмонолог 5-й городской клинической больницы Минска:

Ситуация становится гораздо лучше. Пациенты менее тяжелые, легче выходят из состояний болезни. И на самом деле перепрофилирование начинается больниц.