Митрополит Вениамин о коронавирусе: это ко всему миру такой сигнал с неба, чтобы люди задумались
Новости Беларуси. Тем, кто сейчас болеет и пока не может попасть в храм, наш телеканал предложил подключиться к молитве онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владыка Вениамин уже после молебна об исцелении болящих в 5-й больнице нашей съемочной группе рассказал: импровизировал и перефразировал речь на ходу, чтобы учесть все многообразие зрителей – болеющих, докторов, рожениц и молодых мам.
Оксана Семашко, корреспондент:
Мы уже больше года живем с коронавирусом. Как считаете, за что нам такие испытания пришли? Может, мы все слишком много нагрешили?
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Видимо, да. Причем это не только к нам, белорусам, жителям Беларуси, это ко всему миру такой сигнал с неба, чтобы люди задумались, пересмотрели какие-то свои жизненные планы, повседневные планы, потому что мы порой на многое рассчитываем, планируем и так далее. Кажется, все мы можем в современном мире, но когда не дай бог случается болезнь, люди перестраивают все свои планы, сознают, насколько все суетно и нетвердо в этой жизни. Полон сил и энергии человек, а может умереть. Вот это все заставляет нас задуматься и пересмотреть свою жизнь.
Оксана Семашко:
Сейчас белорусы активнее начали прививаться от коронавируса. Как вы относитесь к вакцинированию? Может, сами планируете сделать в будущем прививку?
Вениамин:
Тут нужен индивидуальный подход. Я думаю, что наши врачи смогут подсказать правильное решение. Что касается меня, я пока на эту тему не думал, потому что сам перенес болезнь и думаю, что пока у меня есть какая-то своя защитная функция, сила организма.