Митрополит Вениамин о коронавирусе: это ко всему миру такой сигнал с неба, чтобы люди задумались

Новости Беларуси. Тем, кто сейчас болеет и пока не может попасть в храм, наш телеканал предложил подключиться к молитве онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владыка Вениамин уже после молебна об исцелении болящих в 5-й больнице нашей съемочной группе рассказал: импровизировал и перефразировал речь на ходу, чтобы учесть все многообразие зрителей – болеющих, докторов, рожениц и молодых мам.

Оксана Семашко, корреспондент:

Мы уже больше года живем с коронавирусом. Как считаете, за что нам такие испытания пришли? Может, мы все слишком много нагрешили?

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Видимо, да. Причем это не только к нам, белорусам, жителям Беларуси, это ко всему миру такой сигнал с неба, чтобы люди задумались, пересмотрели какие-то свои жизненные планы, повседневные планы, потому что мы порой на многое рассчитываем, планируем и так далее. Кажется, все мы можем в современном мире, но когда не дай бог случается болезнь, люди перестраивают все свои планы, сознают, насколько все суетно и нетвердо в этой жизни. Полон сил и энергии человек, а может умереть. Вот это все заставляет нас задуматься и пересмотреть свою жизнь.