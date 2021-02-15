«Я вообще расплакалась». Впечатлениями после молебна поделилась пациентка 5-й больницы Минска

Галина Гульванская, пациентка 5-й городской клинической больницы Минска: Я вообще расплакалась, потому что они настолько это все от души, настолько это все было красиво очень, что, я говорю, у меня аж слезы потекли. Особенно сейчас, в данном положении.

Татьяна Хомиченко, заведующая неврологическим отделением № 2 5-й городской клинической больницы Минска:

Формат действительно необычный. Впервые за мои долгие годы работы, что очень приятно, потому что в самом деле напряженное время, касаемо всех жителей нашей планеты. Поэтому признательны. Мы заняты, но есть люди, которые в этой жизни заняты еще больше, у которых больше проблем. Тем не менее они нашли время для того, чтобы поддержать нас, медиков, пациентов, которые здесь лежат. Это очень приятно. И в самом деле на душе становится спокойнее, работать приятнее.