«Я вообще расплакалась». Впечатлениями после молебна поделилась пациентка 5-й больницы Минска

Новости Беларуси. О здравии и спасении. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавил 15 февраля молебен об исцелении больных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О здравии и спасении. Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавил 15 февраля молебен об исцелении больных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержать пациентов владыка приехал в 5-ю минскую больницу, где оказывают помощь в том числе тяжелым больным с COVID-19. Присоединиться к молитве мог каждый желающий: прямая трансляция велась на официальном YouTube-канале СТВ. Особые молитвы были вознесены о медиках.
Галина Гульванская, пациентка 5-й городской клинической больницы Минска:
Я вообще расплакалась, потому что они настолько это все от души, настолько это все было красиво очень, что, я говорю, у меня аж слезы потекли. Особенно сейчас, в данном положении.
Татьяна Хомиченко, заведующая неврологическим отделением № 2 5-й городской клинической больницы Минска:
Формат действительно необычный. Впервые за мои долгие годы работы, что очень приятно, потому что в самом деле напряженное время, касаемо всех жителей нашей планеты. Поэтому признательны. Мы заняты, но есть люди, которые в этой жизни заняты еще больше, у которых больше проблем. Тем не менее они нашли время для того, чтобы поддержать нас, медиков, пациентов, которые здесь лежат. Это очень приятно. И в самом деле на душе становится спокойнее, работать приятнее.
К слову, подобный выездной молебен проводится не впервые. Ранее митрополит Вениамин молился в 6-й больнице Минска.