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На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?

26 сентября 2020 15:55
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Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Червень, Витебск и Мозырь принимают праздник тружеников села.  

В Червене работает и наша съемочная группа. Вадим Смоляк познакомился с обновленным и преобразившимся городом.  

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-1

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:  
Дополнительный заряд позитива на празднике в Червени привнесли подарки. Одним из них стал новый детский сад с бассейном.  

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-4

Надежда Чистая, жительница Червеня:  
Открыли наш долгожданный сад. Мы здесь рядышком живем и надеемся, конечно, что мы сюда попадем. Тот садик старенький, конечно. Здесь бассейн, все новое, много игрушек. Я думаю, что детям очень понравится.  

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-7

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-9

Елена Полякова, заведующая дошкольным учреждением «Яслисад № 2 Червеня»:  
Здесь будут работать 24 педагога, из них два дефектолога, психолог. И 32 технических работника.

Также у нас есть бассейн. У нас есть группа хореографии, спортзал. Поэтому ждем своих деток здесь. Я так думаю, что весь район мы обеспечим этим детским садом.  

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-12

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-14

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-16

Вадим Смоляк:  
На сцену поднялись комбайнеры, лучшие руководители хозяйств.  

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-19

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-21

Павел Абакунчик, старший комбайнер СУП «Дукора-Агро»:  
Все получилось, все хорошо. Погода позволяла, урожай тоже. Техника позволяла, организация позволяла, поэтому и результат. 2464 тонны мы набрали – именно зерна, ну и рапса где-то 500.  

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-24

Андрей Максимчик, помощник комбайнера СУП «Дукора-Агро»:  
Первый раз в этой уборке участвую, так получилось, попросили помочь. Постарался. Вроде результат получился. Я доволен.

Вадим Смоляк:  
Есть стимул теперь и в следующей уборочной принять участие и снова первое место, да еще и с большим результатом?

Андрей Максимчик:   
Стимул, конечно, есть. Если только с Павлом Васильевичем! Я вообще рад!  

На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?-27

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Подробнее о том, что происходили в Червене 26 сентября во время «Дожинок», смотрите в видеоматериале.  

# Сельское хозяйство # общество # Вадим Смоляк # Екатерина Забенько # Надежда Чистая # Елена Полякова # Павел Абакунчик # Андрей Максимчик # Александр Турчин # Михаил Орда # Фотофакт

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