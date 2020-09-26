На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?
Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Червень, Витебск и Мозырь принимают праздник тружеников села.
В Червене работает и наша съемочная группа. Вадим Смоляк познакомился с обновленным и преобразившимся городом.
Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Дополнительный заряд позитива на празднике в Червени привнесли подарки. Одним из них стал новый детский сад с бассейном.
Надежда Чистая, жительница Червеня:
Открыли наш долгожданный сад. Мы здесь рядышком живем и надеемся, конечно, что мы сюда попадем. Тот садик старенький, конечно. Здесь бассейн, все новое, много игрушек. Я думаю, что детям очень понравится.
Елена Полякова, заведующая дошкольным учреждением «Яслисад № 2 Червеня»:
Здесь будут работать 24 педагога, из них два дефектолога, психолог. И 32 технических работника.
Также у нас есть бассейн. У нас есть группа хореографии, спортзал. Поэтому ждем своих деток здесь. Я так думаю, что весь район мы обеспечим этим детским садом.
Вадим Смоляк:
На сцену поднялись комбайнеры, лучшие руководители хозяйств.
Павел Абакунчик, старший комбайнер СУП «Дукора-Агро»:
Все получилось, все хорошо. Погода позволяла, урожай тоже. Техника позволяла, организация позволяла, поэтому и результат. 2464 тонны мы набрали – именно зерна, ну и рапса где-то 500.
Андрей Максимчик, помощник комбайнера СУП «Дукора-Агро»:
Первый раз в этой уборке участвую, так получилось, попросили помочь. Постарался. Вроде результат получился. Я доволен.
Вадим Смоляк:
Есть стимул теперь и в следующей уборочной принять участие и снова первое место, да еще и с большим результатом?
Андрей Максимчик:
Стимул, конечно, есть. Если только с Павлом Васильевичем! Я вообще рад!