На «Дожинках» в Червене наградили лучших хлеборобов области и открыли новый детский сад. Что ещё происходило на празднике?

Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Червень, Витебск и Мозырь принимают праздник тружеников села. В Червене работает и наша съемочная группа. Вадим Смоляк познакомился с обновленным и преобразившимся городом.

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:

Дополнительный заряд позитива на празднике в Червени привнесли подарки. Одним из них стал новый детский сад с бассейном.

Надежда Чистая, жительница Червеня:

Открыли наш долгожданный сад. Мы здесь рядышком живем и надеемся, конечно, что мы сюда попадем. Тот садик старенький, конечно. Здесь бассейн, все новое, много игрушек. Я думаю, что детям очень понравится.

Елена Полякова, заведующая дошкольным учреждением «Яслисад № 2 Червеня»:

Здесь будут работать 24 педагога, из них два дефектолога, психолог. И 32 технических работника. Также у нас есть бассейн. У нас есть группа хореографии, спортзал. Поэтому ждем своих деток здесь. Я так думаю, что весь район мы обеспечим этим детским садом.

Вадим Смоляк:

На сцену поднялись комбайнеры, лучшие руководители хозяйств.

Павел Абакунчик, старший комбайнер СУП «Дукора-Агро»:

Все получилось, все хорошо. Погода позволяла, урожай тоже. Техника позволяла, организация позволяла, поэтому и результат. 2464 тонны мы набрали – именно зерна, ну и рапса где-то 500.