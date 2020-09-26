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Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях?

26 сентября 2020 13:00
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Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ рассказали об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях? -1

Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях? -3

Участие в несанкционированных массовых мероприятиях

КоАП статья 23.34, штраф до 50 базовых величин или административный арест.

Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях? -6

Сопротивление сотруднику милиции, охраняющему общественный порядок

УК РБ статья 363: ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы.

Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях? -9

Умышленная блокировка транспортных коммуникаций

КоАП статья 18.1, штраф до 10 базовых величин, УК РБ статья 310: от 3 до 10 лет лишения свободы.

Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях? -12

Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел

УК РБ статья 364: арест или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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