Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях?

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ рассказали об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ рассказали об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Участие в несанкционированных массовых мероприятиях
КоАП статья 23.34, штраф до 50 базовых величин или административный арест.
Сопротивление сотруднику милиции, охраняющему общественный порядок
УК РБ статья 363: ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы.
Умышленная блокировка транспортных коммуникаций
КоАП статья 18.1, штраф до 10 базовых величин, УК РБ статья 310: от 3 до 10 лет лишения свободы.
Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел
УК РБ статья 364: арест или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.