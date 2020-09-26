Какое наказание грозит за участие в несанкционированных массовых мероприятиях?

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ рассказали об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Участие в несанкционированных массовых мероприятиях КоАП статья 23.34, штраф до 50 базовых величин или административный арест.

Сопротивление сотруднику милиции, охраняющему общественный порядок УК РБ статья 363: ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы.

Умышленная блокировка транспортных коммуникаций КоАП статья 18.1, штраф до 10 базовых величин, УК РБ статья 310: от 3 до 10 лет лишения свободы.