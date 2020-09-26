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Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка

26 сентября 2020 14:42
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Новости Беларуси. История с душещипательным сюжетом беременной Карины Малиновской облетела все социальные сети. Не скупились на громкие заголовки и альтернативные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но как же все было на самом деле?  

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-1

Оппозиционные СМИ не устают «радовать» своих читателей фейковыми новостями. Например, на днях они рассказали историю Карины из Гродно, которую якобы избили в местном РУВД и из-за этого она – беременная – потеряла ребенка.  

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-4

Вот кадр из видео, которое Карина выложила с названием «Мой незаконный арест». Но почему же незаконный?

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-7

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-9

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:  
Сотрудниками Ленинского РУВД города Гродно в одном из Telegram-каналов была установлена личность 19-летней жительницы города Гродно, которая открыто призывала горожан участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в областном центре. Также была получена информация, что данная девушка реализует пиротехнические средства для населения – для участия в несанкционированных массовых мероприятиях.  

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-12

Девушка занималась распространением петард среди протестующих.  

Евгений Дудко:  
С целью установления и подтверждения данной информации сотрудники милиции выехали по месту жительства данной девушки в городе Гродно. Было установлено, что она при себе имела целый пакет пиротехнических средств, которые пыталась реализовать для населения.  

Она была доставлена в Ленинское РУВД города Гродно для разбирательства, был начат административный процесс.

Жуткую историю про то, как в отделении ее били в живот, опровергает сама девушка.  

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-15

Карина Малиновская, жительница Гродно:  
Много чего здесь неправда: то, что меня там под дых ударили – это неправда. Это неправда тоже – меня под дых никто не бил.  

Карина утверждает, что ее возили в больницу дважды. Сделали операцию. А позже она узнала, что потеряла ребенка. Спешим вас успокоить: никакой трагедии на самом деле не было.  

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-18

Вячеслав Биркос, заведующий отделением гинекологии БСМП Гродно:  
Гражданка Малиновская поступила 12 августа по экстренным показаниям с диагнозом «разрыв кисты левого яичника, беременность малого срока». Того же числа, 12 августа, ночью по экстренным показаниям была выполнена операция – лапароскопия, коагуляция левого яичника, дренирование брюшной полости. По ходу операции беременность была сохранена.

Пациентку выписали 18 августа с диагнозом «беременность малого срока, разрыв кисты левого яичника». То есть за время нахождения в стационаре беременности данной пациентки ничего не угрожало и выписана она была с абсолютно здоровой беременностью.  

Однако впоследствии Карина действительно лишилась ребенка, но собственноручно. Вот справка о том, как спустя всего несколько дней после выписки из стационара Карина сделала аборт в местной женской консультации.  

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-21

Сейчас Карина собирается обращаться в суд. МВД, в свою очередь, подает на нее иск о клевете.  

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-24

Евгений Дудко:  
Впоследствии также было установлено, что чуть позже она все-таки участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях, также был начал административный процесс.  

Стоит также упомянуть, что ранее, будучи несовершеннолетней, у девушки также были проблемы с законом. Она состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за употребление алкогольных напитков. Также она неоднократно уходила из дома.  

В жизни Карины это был не первый аборт. В марте 2020 года она уже прибегала к услугам прерывания беременности. 

Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка-27

# Акции протеста # общество # Евгений Дудко # Карина Малиновская # Вячеслав Биркос # Фотофакт

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