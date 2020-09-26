Что на самом деле произошло с Кариной из Гродно, которая «потеряла» ребёнка после задержания? Комментируют врач, милиция и сама девушка

Новости Беларуси. История с душещипательным сюжетом беременной Карины Малиновской облетела все социальные сети. Не скупились на громкие заголовки и альтернативные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но как же все было на самом деле?

Оппозиционные СМИ не устают «радовать» своих читателей фейковыми новостями. Например, на днях они рассказали историю Карины из Гродно, которую якобы избили в местном РУВД и из-за этого она – беременная – потеряла ребенка.

Вот кадр из видео, которое Карина выложила с названием «Мой незаконный арест». Но почему же незаконный?

Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Сотрудниками Ленинского РУВД города Гродно в одном из Telegram-каналов была установлена личность 19-летней жительницы города Гродно, которая открыто призывала горожан участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в областном центре. Также была получена информация, что данная девушка реализует пиротехнические средства для населения – для участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

Девушка занималась распространением петард среди протестующих. Евгений Дудко:

С целью установления и подтверждения данной информации сотрудники милиции выехали по месту жительства данной девушки в городе Гродно. Было установлено, что она при себе имела целый пакет пиротехнических средств, которые пыталась реализовать для населения. Она была доставлена в Ленинское РУВД города Гродно для разбирательства, был начат административный процесс. Жуткую историю про то, как в отделении ее били в живот, опровергает сама девушка.

Карина Малиновская, жительница Гродно:

Много чего здесь неправда: то, что меня там под дых ударили – это неправда. Это неправда тоже – меня под дых никто не бил. Карина утверждает, что ее возили в больницу дважды. Сделали операцию. А позже она узнала, что потеряла ребенка. Спешим вас успокоить: никакой трагедии на самом деле не было.

Вячеслав Биркос, заведующий отделением гинекологии БСМП Гродно:

Гражданка Малиновская поступила 12 августа по экстренным показаниям с диагнозом «разрыв кисты левого яичника, беременность малого срока». Того же числа, 12 августа, ночью по экстренным показаниям была выполнена операция – лапароскопия, коагуляция левого яичника, дренирование брюшной полости. По ходу операции беременность была сохранена. Пациентку выписали 18 августа с диагнозом «беременность малого срока, разрыв кисты левого яичника». То есть за время нахождения в стационаре беременности данной пациентки ничего не угрожало и выписана она была с абсолютно здоровой беременностью. Однако впоследствии Карина действительно лишилась ребенка, но собственноручно. Вот справка о том, как спустя всего несколько дней после выписки из стационара Карина сделала аборт в местной женской консультации.

Сейчас Карина собирается обращаться в суд. МВД, в свою очередь, подает на нее иск о клевете.