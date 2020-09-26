«Нам очень нравится здесь. Очень много всего красивого». Что происходит в Червене на областных «Дожинках»?
Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Червень, Витебск и Мозырь приглашают на праздник тружеников села.
Отметим, что в столичном регионе самой высокой урожайности в 2020 году достигли в сельхозпредприятии «Городилово» Молодечненского района – получено 86,4 центнера с гектара.
Рекорд Гомельской области – итоговый валовой сбор превысил 900 тысяч тонн, что почти на 300 тысяч тонн больше, чем в 2019 году.
Аграрии Витебской области собрали более 1 миллиона тонн. Четверть каравая сформировали Оршанский и Витебский районы.
Областные «Дожинки» Минской области принимает Червень – город более чем с шестивековой историей. К яркому осеннему событию там подготовились основательно. Появились новые социальные объекты, отреконструированы старые.
«Город преображается с каждым днём». Как изменился Мозырь и что нового появилось в городе к «Дожинкам»?
Наш корреспондент Вадим Смоляк прогулялся по Червеню и принял участие в праздничной программе.
Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:
Город не узнать – настолько сильно он преобразился. Первое, что бросается в глаза – это новый облик зданий, новые дороги. Там, где ничего не было, сейчас построены новые культурные объекты.
Жители Червеня поделились своими мнениями о том, как преобразился их город.
Конечно, видно: дома покрашены, здания, музей, ЗАГС сделали. Вообще красиво стало!
Нам очень нравится здесь. Очень много всего красивого, нового. Нам очень нравится: каждый раз в каждом месте по-разному.
Вадим Смоляк:
Местные мастера приехали сюда, чтобы представить свою продукцию. Ведь, как известно, «Дожинки» – это праздник тружеников села.
Николай Волковец, мастер:
Сложно каркас сделать. Каркас делают из лозы, а плетение – лента. Лента упаковочная, которой перевязывают грузы: блоки, кирпичи.
Спрос есть, особенно когда урожай собирать: картошку копать, ну и грибники. Также можно подарочный вариант. Хранить овощи: лучок, чесночок.
Юрий Кривошей, мастер по дереву:
Шкатулки есть, сольнички, разделочные доски, для меда, часы.
Начинается с того, что нужно заготовить древесину. Зимой заготавливается древесина. В течение года-полутора она сушится, потом начнется обработка – распиловка. Из этих плашек смотришь, что получится. Это ручная работа, не покупная. Индивидуальная – такой нигде нет практически.
Подробнее о том, что происходит в Червене во время «Дожинок», смотрите в видеоматериале.