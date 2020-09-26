«Нам очень нравится здесь. Очень много всего красивого». Что происходит в Червене на областных «Дожинках»?

Новости Беларуси. 26 сентября «Дожинки» отмечают хлеборобы Минской, Витебской и Гомельской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Червень, Витебск и Мозырь приглашают на праздник тружеников села. Отметим, что в столичном регионе самой высокой урожайности в 2020 году достигли в сельхозпредприятии «Городилово» Молодечненского района – получено 86,4 центнера с гектара.

Рекорд Гомельской области – итоговый валовой сбор превысил 900 тысяч тонн, что почти на 300 тысяч тонн больше, чем в 2019 году. Аграрии Витебской области собрали более 1 миллиона тонн. Четверть каравая сформировали Оршанский и Витебский районы.

Областные «Дожинки» Минской области принимает Червень – город более чем с шестивековой историей. К яркому осеннему событию там подготовились основательно. Появились новые социальные объекты, отреконструированы старые. «Город преображается с каждым днём». Как изменился Мозырь и что нового появилось в городе к «Дожинкам»? Наш корреспондент Вадим Смоляк прогулялся по Червеню и принял участие в праздничной программе.

Вадим Смоляк, корреспондент СТВ:

Город не узнать – настолько сильно он преобразился. Первое, что бросается в глаза – это новый облик зданий, новые дороги. Там, где ничего не было, сейчас построены новые культурные объекты. Жители Червеня поделились своими мнениями о том, как преобразился их город.

Конечно, видно: дома покрашены, здания, музей, ЗАГС сделали. Вообще красиво стало!

Нам очень нравится здесь. Очень много всего красивого, нового. Нам очень нравится: каждый раз в каждом месте по-разному.

Вадим Смоляк:

Местные мастера приехали сюда, чтобы представить свою продукцию. Ведь, как известно, «Дожинки» – это праздник тружеников села.

Николай Волковец, мастер:

Сложно каркас сделать. Каркас делают из лозы, а плетение – лента. Лента упаковочная, которой перевязывают грузы: блоки, кирпичи. Спрос есть, особенно когда урожай собирать: картошку копать, ну и грибники. Также можно подарочный вариант. Хранить овощи: лучок, чесночок.

Юрий Кривошей, мастер по дереву:

Шкатулки есть, сольнички, разделочные доски, для меда, часы. Начинается с того, что нужно заготовить древесину. Зимой заготавливается древесина. В течение года-полутора она сушится, потом начнется обработка – распиловка. Из этих плашек смотришь, что получится. Это ручная работа, не покупная. Индивидуальная – такой нигде нет практически.