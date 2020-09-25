«Город преображается с каждым днём». Как изменился Мозырь и что нового появилось в городе к «Дожинкам»?

Новости Беларуси. Мозырь готов принять участников «Дожинок-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 сентября утром в древний город на Припяти, для того чтобы подвести основные итоги большого сельскохозяйственного года, соберутся лучшие аграрии юго-востока страны. Ожидается, что участие в торжествах примут участие более тысячи работников сельского хозяйства. Как изменился Мозырь к приезду гостей, узнал Александр Добриян.

Свежие фасады, новый асфальт. Все традиционные перемены для любой столицы «Дожинок». Но если эта столица еще и крупнейший на Полесье промышленный центр, то и без соответствующего размаха не обойтись.

Елена Павлечко, председатель Мозырского районного исполнительного комитета:

Мы не должны подвести ни область, ни страну. Мозырский район входит в 11 городов ускоренного развития. В план мероприятий по благоустройству города Мозыря вошло 222 мероприятия, из которых 202 – уже выполнено. Дороги заасфальтированы, фасады заиграли свежими красками, а на одном из них даже появился классик белорусской литературы. Иван Мележ вглядывается в прохожих недалеко от театра, названного в его же честь.

Завтра гости праздника увидят «Прымакоў» Янки Купалы. Праздничное настроение и у самих актеров.

Генеральная репетиция спектакля на новой сцене. 31-й театральный сезон в Мозыре начнется практически в новом здании.

Григорий Ситник, директор Драматического театра имени Ивана Мележа:

Оборудованы гримерные, швейный цех, костюмерный цех, склад для реквизита, швейная мастерская, огромнейшая сцена. Мы имеем два зала: большой зал и малый репетиционный. Все условия созданы для нас, чтобы мы творили и радовали людей.

Александр Полуянов прожил в Мозыре всю жизнь, но такого бурного развития футбольной инфраструктуры не видел никогда. К «Дожинкам» переоборудованы фактически все стадионы райцентра.

Александр Полуянов, директор СДЮШОР №1 Мозыря:

Для наших деток, для футбольной команды «Славия-Мозырь» создаются, я считаю, идеальные условия для учебно-тренировочного процесса. Это и спортивный зал, сейчас мы сделали там большой ремонт, это и стадион «Спартак». Кроме того средства вложили в школы и детские сады, отремонтировали спасательную станцию и центр творчества.

Александр Добриян, корреспондент:

Из 220 объектов комплексного благоустройства Мозыря есть абсолютно уникальная группа. Мозырь не зря называют «белорусской Швейцарией». Перепад высот между двумя соседними улицами здесь может достигать 30 метров. А поэтому лестницы – абсолютно уникальная часть городской жизни. То, что обновленный Мозырь нравится своим жителям, трудно не заметить.

Наталья Корако, жительница Мозыря:

Глаз радуется. Очень приятно видеть изменения города, на его обновления.





Наталья Астрейко, жительница Мозыря:

Город преображается с каждым днем. Так что молодцы, спасибо администрации города за такое прекрасное обновление.





Анастасия Партылова, жительница Мозыря:

Я как водитель со стажем почувствовала значительные изменения качества дорожного покрытия не только в районе центральной площади, но и в других районах города.