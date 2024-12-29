Мы никого не держим! Лукашенко прокомментировал призыв Госдепа американцам покинуть Беларусь

Не хочется в праздники вспоминать о плохом, но про ОБСЕ, наверное, сейчас только так. Сколько раз ОБСЕшные наблюдатели признавали итоги наших выборов? Правильно, ни разу. Ни одного хорошего слова от ОБСЕ мы не слышали. Но это как раз про нашу избирательную систему не говорит абсолютно ничего, а вот про работу самой организации – многое. В конце концов мы решили, что можем обойтись и без западных умозаключений насчет наших выборов. А в Концепции нацбезопасности внесли понятие «электоральный суверенитет», которое и подразумевает, что никто не имеет права вмешиваться в наши выборы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но понятно, что так просто от нас не отстанут. Вот и на неделе глава МИД Литвы призвал мировую общественность срочно что-то делать в связи с выборами Президента в Беларуси. А Госдеп США не придумал ничего лучше, как призвать своих граждан покинуть нашу страну, мол, у нас небезопасно. Вот, как эти заявления прокомментировал наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас американцев практически нет. Но имейте в виду: они нас уже целый год просят увеличить штат в посольстве. Поэтому то, о чем вы у меня спросили, – для меня новинка. Но мы никого же не держим в Беларуси. Хотят – пусть находятся у нас, нет – значит, нет. Но их 0,2 человека. Мы доросли до того уровня, когда не обращаем внимание, что о нас скажут, а опираемся на собственное мнение. Это главное и основное в любом деле. В том числе касается и проведения электоральных кампаний. Кстати, этот год начался весьма символично. В феврале в Беларуси прошел единый день голосования.

В выборах в Палату представителей участвовали 263 кандидата, а в местные Советы – больше 18 тысяч. Наблюдение за голосованием вели свыше 45 тысяч национальных наблюдателей и 294 международных. Это представители разных организаций и стран. К нам приезжали независимые эксперты из Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Франции. Это показало, что мы ни от кого не закрываемся и ничего не прячем. Все достаточно демократично и открыто. Важно и то, что Единый день голосования стал частью большой политический модернизации, которая проходит в нашей стране после республиканского референдума. Выборы Президента должны логично закольцевать изменения общественно-политического ландшафта. Напомним, до голосования остается меньше месяца. Оно пройдет 26 января.

В Новый год мы войдем под знаком выборов. 1 января начнется самый активный период кампании – предвыборная агитация, которая продлиться по 25 января. Тем временем на неделе завершилось формирование участковых избирательных комиссий. Как сообщали в ЦИК, их будет более 5 тысяч. Откроется ровно столько же и участков для голосования. К 30 декабря на сайте ЦИК запустят сервис, который поможет избирателям найти свой участок. Вообще, к работе участковых комиссий будет приковано повышенное внимание. Сотрудников ждет проверка на прочность. Помните, как в 2020-м им досталось?! Но испытания никого не сломили, и на неделе представители участковых комиссий запустили необычный флешмоб. Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях.