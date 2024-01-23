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Виктор Гулевич: «Уровень провокаций в воздушном пространстве сохранился на прежнем уровне»

23 января 2024 18:13
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Решение на охрану государственной границы сегодня, 23 января, подписал Президент. Обсуждение этого документа стало продолжением серии совещаний на высшем уровне по вопросам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, на прошлой неделе во Дворце Независимости обсуждали Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. И если их обновленные проекты будут принимать на Всебелорусском народном собрании, то мероприятия по охране рубежей утверждает глава государства.

Глава государства акцентировал внимание на защите воздушного пространства и воздушной границы. Не только сухопутной, даже в рамках союзнических отношений с Россией, со времен Советского Союза это наша зона ответственности. Да, нам помогают ее укрепить, на вооружении появляются новые виды техники, мы становимся зорче, слух наш острее и понимание реалий точнее.

Виктор Гулевич: «Уровень провокаций в воздушном пространстве сохранился на прежнем уровне»-1

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
Уровень провокаций в воздушном пространстве сохранился на прежнем уровне. И необходимо отметить, что насыщение радиотехнических войск новыми образцами как отечественного производства, так и поступивших из Российской Федерации, повышают возможности наших военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по вскрытию таких попыток: как провокаций, так и случайных нарушений. И мы можем отслеживать, документировать эти мероприятия и, соответственно, предъявлять претензии нашим сопредельным странам, которые, я надеюсь, что они делают это случайно, а не преднамеренно.

Лукашенко о ситуации на границе: «Мы не должны ничего прозевать, по-народному говоря!»

# Национальная безопасность # общество # Вадим Гулевич # Алена Сырова

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