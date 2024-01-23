Виктор Гулевич: «Уровень провокаций в воздушном пространстве сохранился на прежнем уровне»

Решение на охрану государственной границы сегодня, 23 января, подписал Президент. Обсуждение этого документа стало продолжением серии совещаний на высшем уровне по вопросам безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, на прошлой неделе во Дворце Независимости обсуждали Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. И если их обновленные проекты будут принимать на Всебелорусском народном собрании, то мероприятия по охране рубежей утверждает глава государства.

Глава государства акцентировал внимание на защите воздушного пространства и воздушной границы. Не только сухопутной, даже в рамках союзнических отношений с Россией, со времен Советского Союза это наша зона ответственности. Да, нам помогают ее укрепить, на вооружении появляются новые виды техники, мы становимся зорче, слух наш острее и понимание реалий точнее.