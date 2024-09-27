Головченко лично оценил новый электрокар от «БЕЛДЖИ»

Целевая задача «БЕЛДЖИ» – выпуск до 100 тысяч автомобилей в год. Об этом заявил Роман Головченко во время своего визита на предприятие. Такие амбициозные планы обусловлены высоким спросом как на внутреннем, так и на главном экспортном рынке, в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в 2024 году будет продано более 60 тысяч машин. Производственный процесс модернизировали, было закуплено новое оборудование и увеличено количество конвейерных линий. Это позволило повысить скорость сборки. В результате за смену сейчас выпускается свыше трех сотен авто. Только в цехе сборки трудится около 700 человек, что почти вдвое превышает прежние показатели. В соответствии с задачей по наращиванию объемов производства уже разрабатывается документация для строительства дополнительных мощностей. При этом завод нацелен не только на увеличение количества выпускаемых авто, акцент на локализации производства компонентов.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Один из элементов, локализованных буквально в последние месяцы, мы уже видели, это пластиковые детали бамперов автомобилей. По всей остальной номенклатуре тоже развернута работа. В первую очередь с отечественными производителями. Не только государственного, но и частного сектора. Но я считаю, работа все-таки ведется, пока темпы недостаточны. Нужно максимально заинтересовывать производителей. Все-таки объем 50-60 тысяч автомобилей – это достаточно серьезный кусок для любого производства. Конечно, надо смотреть экономику, чтобы наши осваиваемые изделия не сильно отличались (по крайней мере на первом этапе) по цене от импортных. Но от этого никуда не уйдем, это главная задача.

