Студент предложил Лукашенко название для 2025 года – ответ Президента

Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь. Из аудитории Александра Лукашенко не выпускали. Да, ряд вопросов был спланированным, но желание вступить в диалог с первым лицом государства приходит во время встречи.

В нашей стране существует традиция давать названия каждому наступающему году. А как вы думаете, чему стоит посвятить 2025 год?