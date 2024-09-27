Прямой эфир

Студент предложил Лукашенко название для 2025 года – ответ Президента

27 сентября 2024 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь.

Из аудитории Александра Лукашенко не выпускали. Да, ряд вопросов был спланированным, но желание вступить в диалог с первым лицом государства приходит во время встречи. 

Студент предложил Лукашенко название для 2025 года – ответ Президента-2

В нашей стране существует традиция давать названия каждому наступающему году. А как вы думаете, чему стоит посвятить 2025 год?

Студент предложил Лукашенко название для 2025 года – ответ Президента-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Году качества.
– То есть у нас второй год подряд – Год качества?
– Даже пятилетка. Я об этом думаю сейчас. Это важнейшая тема и почему я, откровенно говоря, недоволен. Ни средствами массовой информации, ни тем, как у нас это проходит, этот Год качества, он не звучит. Во-первых, если не звучит, значит страна этим и не живет. А это же важнейший вопрос. Более важного вопроса для Беларуси нет. Потому что все, что мы производим, мы за счет этого живем. А все, что мы производим, производит весь мир. Но пока у меня других идей нет. Может, вы предложите что-то серьезное?
– Да, на самом деле, предложение есть. Я хотел бы назвать наступающий год годом исторической ответственности. Ответственности нашей, граждан страны, за сохранение исторической памяти нашего государства.
– Интересно. Подумаем над твоим предложением. Хорошо. 
– Спасибо за ответ. 
– Владимир Борисович [Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси – прим. ред.], услышал?

Читайте также:

Лукашенко: потеряв суверенитет, можно стать рабочей силой транснационального бизнеса

«Это уже вопрос национальной безопасности». Лукашенко о белорусском мобильном телефоне

«Американцам сильная Европа не нужна» – Лукашенко о том, как США наживаются на войнах

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
«Открытый микрофон с Президентом». О чём Первый говорил со студентами БГУИР?
27 сентября 2024 17:14

«Открытый микрофон с Президентом». О чём Первый говорил со студентами БГУИР?

Лукашенко дал совет молодёжи: «Никогда не торопитесь»
27 сентября 2024 17:14

Лукашенко дал совет молодёжи: «Никогда не торопитесь»

Александр Лукашенко признался, о чём думает по ночам
27 сентября 2024 17:04

Александр Лукашенко признался, о чём думает по ночам