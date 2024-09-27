Студент предложил Лукашенко название для 2025 года – ответ Президента

Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь.
Из аудитории Александра Лукашенко не выпускали. Да, ряд вопросов был спланированным, но желание вступить в диалог с первым лицом государства приходит во время встречи.
В нашей стране существует традиция давать названия каждому наступающему году. А как вы думаете, чему стоит посвятить 2025 год?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Году качества.
– То есть у нас второй год подряд – Год качества?
– Даже пятилетка. Я об этом думаю сейчас. Это важнейшая тема и почему я, откровенно говоря, недоволен. Ни средствами массовой информации, ни тем, как у нас это проходит, этот Год качества, он не звучит. Во-первых, если не звучит, значит страна этим и не живет. А это же важнейший вопрос. Более важного вопроса для Беларуси нет. Потому что все, что мы производим, мы за счет этого живем. А все, что мы производим, производит весь мир. Но пока у меня других идей нет. Может, вы предложите что-то серьезное?
– Да, на самом деле, предложение есть. Я хотел бы назвать наступающий год годом исторической ответственности. Ответственности нашей, граждан страны, за сохранение исторической памяти нашего государства.
– Интересно. Подумаем над твоим предложением. Хорошо.
– Спасибо за ответ.
– Владимир Борисович [Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси – прим. ред.], услышал?
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