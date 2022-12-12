«На 20 тысяч населения 10 талонов УЗИ». Это жёсткое нарушение или норма?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Если уже коснулись темы очередности талонов, сложно представить, как может не быть жалоб, когда в одном районе Гомельской области на 20 тысяч населения выделяется на одну из процедур УЗИ 10 талонов на месяц. Как их может не быть?
Кирилл Казаков, СТВ:
Может, их и не надо больше? А наша любимая фраза «я только спросить» вообще мемом стала. Елена Николаевна, я не потому, что вам оправдываться надо. На 20 тысяч населения 10 талонов УЗИ – это нормально? Может, и не надо больше?
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Я хочу, нисколько не снимая ответственности, говорить о том, что все так, потому что руководители на местах… Безусловно, это ответственность и Минздрава, но здесь нужно четко разделить – это экстренная помощь, которая необходима человеку здесь и сейчас, от которой зависит исход, или это плановая помощь. Нужно понимать, что на плановую помощь ожидание на то же УЗИ до недели-двух – это нормальные сроки. Тот же прием к специалисту в течение недели, плановый – это нормально. Если же мы говорим, что человек пришел и у него признаки заболевания, ему необходима эта помощь, нужно срочное УЗИ, то в любом стационаре, даже если не сделают в поликлинике, это сделают. Что касается аппаратов УЗИ, и вы говорите про талончики. Аппарат на самом деле есть. Вопрос правильно затрагивается: 10 талонов на 20 тысяч населения на месяц… Безусловно, этот случай подлежит разбору.
Алена Сырова, СТВ:
А кто принимает решение, сколько талонов выделять?
Вячеслав Демидович:
Здесь же надо учитывать и обеспеченность оборудованием, обеспеченность специалистами.
Гарик Барсамян, главный врач Минской районной клинической больницы:
Что касается УЗИ-иследований, наверное, сложно установить какой-то план. Есть показания, диагностическое исследование, и это решает доктор. Не пациент хочет пойти на УЗИ, а доктор считает…
Алена Сырова:
А как же для профилактики?
Кирилл Казаков:
Ну, у нас все умеют готовить, играть в футбол, лечить себя и делать телевидение.
Елена Кроткова:
Диагностические исследования – УЗИ, лабораторные – по ставкам, кадрам нет ограничений. Там к ставке вводится под объемы помощи, количество аппаратов планируется под объемы помощи.
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