«На 20 тысяч населения 10 талонов УЗИ». Это жёсткое нарушение или норма?

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Если уже коснулись темы очередности талонов, сложно представить, как может не быть жалоб, когда в одном районе Гомельской области на 20 тысяч населения выделяется на одну из процедур УЗИ 10 талонов на месяц. Как их может не быть? Кирилл Казаков, СТВ:

Может, их и не надо больше? А наша любимая фраза «я только спросить» вообще мемом стала. Елена Николаевна, я не потому, что вам оправдываться надо. На 20 тысяч населения 10 талонов УЗИ – это нормально? Может, и не надо больше?

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Я хочу, нисколько не снимая ответственности, говорить о том, что все так, потому что руководители на местах… Безусловно, это ответственность и Минздрава, но здесь нужно четко разделить – это экстренная помощь, которая необходима человеку здесь и сейчас, от которой зависит исход, или это плановая помощь. Нужно понимать, что на плановую помощь ожидание на то же УЗИ до недели-двух – это нормальные сроки. Тот же прием к специалисту в течение недели, плановый – это нормально. Если же мы говорим, что человек пришел и у него признаки заболевания, ему необходима эта помощь, нужно срочное УЗИ, то в любом стационаре, даже если не сделают в поликлинике, это сделают. Что касается аппаратов УЗИ, и вы говорите про талончики. Аппарат на самом деле есть. Вопрос правильно затрагивается: 10 талонов на 20 тысяч населения на месяц… Безусловно, этот случай подлежит разбору. Алена Сырова, СТВ:

А кто принимает решение, сколько талонов выделять? Вячеслав Демидович:

Здесь же надо учитывать и обеспеченность оборудованием, обеспеченность специалистами.