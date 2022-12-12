Президент ещё весной поручил проверить учреждения здравоохранения. Какие нарушения выявили?

Алена Сырова, СТВ: Я соглашусь с тезисом, что очень многое зависит от руководителей на местах. Мы говорим о том, что у нас прекрасная система, которую мы унаследовали со времен Советского Союза. Мы сейчас адаптировали ее, подтянули. В целом отлично работает весь аппарат на то, чтобы реализовывать концепцию, которую предлагает государство. Мы все прекрасно понимаем, что какая угодно замечательная идея, придуманная сверху, плохо реализованная на месте, скорее всего, будет иметь обратный эффект. Глава государства поручал провести ряд проверок учреждений здравоохранения. Наверное, есть, скажем прямо, некрасивые, нечистые случаи?

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Есть, конечно. В любой системе, которая работает, нельзя изжить негативные моменты. Еще весной Президентом было дано поручение, органами прокуратуры проведен комплекс надзорных мероприятий. Они касались вопросов очередности, доступности оказания медпомощи, вопросов использования оборудования, в том числе оказания помощи в сельской местности. Это ФАПы, амбулатории. Много нарушений было выявлено. В этом вопросе значимую услугу оказали граждане, потому что была организована горячая линия, прямая телефонная линия. Десятками поступали звонки от граждан, часть из них свое подтверждение нашла. Причем были люди, которые звонили абсолютно по другим вопросам, не связанным с оказанием им помощи. Часть обращений была направлена в Минздрав, потому что прокуроры все-таки не медики, чтобы понять, правильно ли там диагноз установлен или нет. Вместе с тем значимая доля этих обращений в ходе выборочных проверок – нарушений установлено много.

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