Куда повезут пациента с острой болью из Сеницы? Есть несколько вариантов

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
У меня к вам вопрос. Вы работаете, возглавляете Минскую районную больницу. Вот как у вас обстоят дела? Сколько пациенты помощи ждут по времени?
Гарик Барсамян, главный врач Минской районной клинической больницы:
Минская районная больница немножко особенная, отличается от других районных больниц, наверное, тем, что здесь нет как такового центра. У нас имеется 8 поликлиник, 23 амбулатории и 6 фельдшерско-акушерских пунктов. И сам Минский район расположен вокруг Минска, имеет протяженность достаточно большую.
Кирилл Казаков, СТВ:
Кольцевая – 51 километр. Соответственно и…
Не хватает медиков и долгое ожидание приёма. Что не устраивает белорусов в здравоохранении?
Гарик Барсамян:
А здесь с севера на юг 90 километров, почти также с запада на восток. Поэтому эта система доступности помощи организуется тем, что мы в разных местах имеем поликлиники, амбулатории. Существуют врачи общей практики, врачи-педиатры. В поликлиниках формируется помощь, оказание так называемым узким специалистом. И диагностические исследования. Поэтому, в принципе, помощь получить можно как обративших за талончиком, как обычно, можно по интернету, можно по телефону по предварительной записи.
Алена Сырова:
Давайте поясним. Такой пример приведем. Учитывая, что Минский район довольно-таки большой, разбросаны учреждения, то, допустим, я живу в Сенице, мне понадобилась помощь, я вызываю…
Кирилл Казаков:
Иногда в больницу к Наталье Ивановне в больницу привезти ближе, чем в Боровляны.
Алена Сырова:
И меня могут увезти условно в БСМП, которое рядом находится, так и в Боровляны? Или как?
Гарик Барсамян:
Территориальный принцип здравоохранения существует, но, наверное, больше существует принцип экстренности оказания помощи. Поэтому, если вы живете в Сенице и до БСМП только переехать кольцевую и вам необходима экстренная помощь – конечно, вас повезут в БСМП, невзирая на то, что это другая территориальная единица. Но если это плановая помощь, вы или кто-то придет в сеницкую поликлинику, будет лечиться амбулаторно. И дальше по показаниям, если необходима госпитализация, то планово будет госпитализироваться в учреждение Минского района.
Алена Сырова:
Наверное, некое неудобство для пациентов.
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