Куда повезут пациента с острой болью из Сеницы? Есть несколько вариантов

Новости Беларуси. Какие хронические проблемы есть в белорусской медицине? Хватает ли врачей в больницах? Врачи, представители Красного Креста и Генеральной прокуратуры разберут тему здравоохранения в Беларуси на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

У меня к вам вопрос. Вы работаете, возглавляете Минскую районную больницу. Вот как у вас обстоят дела? Сколько пациенты помощи ждут по времени?

Гарик Барсамян, главный врач Минской районной клинической больницы:

Минская районная больница немножко особенная, отличается от других районных больниц, наверное, тем, что здесь нет как такового центра. У нас имеется 8 поликлиник, 23 амбулатории и 6 фельдшерско-акушерских пунктов. И сам Минский район расположен вокруг Минска, имеет протяженность достаточно большую. Кирилл Казаков, СТВ:

Кольцевая – 51 километр. Соответственно и… Не хватает медиков и долгое ожидание приёма. Что не устраивает белорусов в здравоохранении? Гарик Барсамян:

А здесь с севера на юг 90 километров, почти также с запада на восток. Поэтому эта система доступности помощи организуется тем, что мы в разных местах имеем поликлиники, амбулатории. Существуют врачи общей практики, врачи-педиатры. В поликлиниках формируется помощь, оказание так называемым узким специалистом. И диагностические исследования. Поэтому, в принципе, помощь получить можно как обративших за талончиком, как обычно, можно по интернету, можно по телефону по предварительной записи. Алена Сырова:

Давайте поясним. Такой пример приведем. Учитывая, что Минский район довольно-таки большой, разбросаны учреждения, то, допустим, я живу в Сенице, мне понадобилась помощь, я вызываю… Кирилл Казаков:

Иногда в больницу к Наталье Ивановне в больницу привезти ближе, чем в Боровляны.