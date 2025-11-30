Новости по тегу #Гарик Барсамян

«Каждый человек – представители, его делегаты могут участвовать в обсуждении стратегических и важных проблем или направлений нашего общества».
«Минская центральная районная клиническая больница немного отличается от других районных больниц», – рассказал главный врач.
«На селе люди должны жить достойно и получать достойную заработную плату», – заявила Наталья Кочанова во время заседания Совета по взаимодействию органов местного самоуправления.
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