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Новости по тегу #Гарик Барсамян

Показывает демократичность нашего общества – Гарик Барсамян о предстоящем ВНС
30 ноября 2025 13:55

Показывает демократичность нашего общества – Гарик Барсамян о предстоящем ВНС

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном
30 ноября 2025 13:53

Чем оснащена Минская ЦРКБ и насколько востребован Центр раннего вмешательства? Интервью с Гариком Барсамяном

Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?
11 сентября 2024 17:38

Высокая зарплата и арендное жильё! Как поддерживают молодых специалистов в белорусской глубинке?

Сенатор Барсамян рассказал, чем уникальна белорусская система здравоохранения
11 августа 2024 13:55

Сенатор Барсамян рассказал, чем уникальна белорусская система здравоохранения

«Очень интересны вопросы цифровизации». Врачи из Узбекистана посетили медучреждения Минской области
28 ноября 2023 18:23

«Очень интересны вопросы цифровизации». Врачи из Узбекистана посетили медучреждения Минской области

«На 20 тысяч населения 10 талонов УЗИ». Это жёсткое нарушение или норма?
12 декабря 2022 17:20

«На 20 тысяч населения 10 талонов УЗИ». Это жёсткое нарушение или норма?

Куда повезут пациента с острой болью из Сеницы? Есть несколько вариантов
12 декабря 2022 17:16

Куда повезут пациента с острой болью из Сеницы? Есть несколько вариантов

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей?
24 ноября 2019 17:13

«Талонная» волокита, или почему дверь кабинета открывается не с первой попытки. Как в Беларуси изменится система медицинских очередей?

Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы
01 августа 2018 15:25

Китайская компания завершила строительство терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы