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В лесу в землянке. Как принимался план по обороне Могилёва

07 апреля 2020 12:24
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Могилев стал костью в фашистском горле.

В лесу в землянке. Как принимался план по обороне Могилёва-1

К концу июня в лесу к востоку от Могилева разместился штаб Западного фронта. 

В лесу в землянке. Как принимался план по обороне Могилёва-4

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Тактика, стратегия и четкий план действий. Задача – остановить так усердно продвигающегося противника. 25 километров в сутки – средний темп фашистского марша по нашей Родине.

1 июля здесь, во фронтовой землянке, проходит совещание с участием представителей Ставки Главнокомандования – маршалами Ворошиловым и Шапошниковым.

В лесу в землянке. Как принимался план по обороне Могилёва-7

Здесь были обсуждены и утверждены конкретные меры по созданию Могилевского оборонительного района, принят непосредственно план круговой обороны города в составе трех боевых участков. Для маневров, организации боевых рубежей и занятия позиций нужно было время. На следующий день штаб Западного фронта двумя эшелонами убыл в Смоленскую область. 

В лесу в землянке. Как принимался план по обороне Могилёва-10

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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Константин Симонов # Фотофакт

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