В лесу в землянке. Как принимался план по обороне Могилёва

К концу июня в лесу к востоку от Могилева разместился штаб Западного фронта.

1 июля здесь, во фронтовой землянке, проходит совещание с участием представителей Ставки Главнокомандования – маршалами Ворошиловым и Шапошниковым.

Анастасия Дехтяр, корреспондент: Тактика, стратегия и четкий план действий. Задача – остановить так усердно продвигающегося противника. 25 километров в сутки – средний темп фашистского марша по нашей Родине.

Здесь были обсуждены и утверждены конкретные меры по созданию Могилевского оборонительного района, принят непосредственно план круговой обороны города в составе трех боевых участков. Для маневров, организации боевых рубежей и занятия позиций нужно было время. На следующий день штаб Западного фронта двумя эшелонами убыл в Смоленскую область.