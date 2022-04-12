Желание зарабатывать и совершенствоваться. Как отличить киберспорт от компьютерной зависимости?

Киберспорт стал одним из главных спортивных прорывов XXI века. Миллионы юношей и девушек по всему миру уже считают компьютерные игры не просто увлечением, а полноценным видом спорта, который может стать делом всей их жизни. Что же такое киберспорт и почему он так популярен, пробуем разобраться.

Дмитрий Жуков, организатор киберспортивных мероприятий: Если кратко, то киберспорт – это соревнование по компьютерным играм, если взять историю киберспорта, зарождалось это в 1970-х, были такие локальные турниры, в 1991-м вышла игра Doom достаточно популярная и в 1997-м было принято решение создать киберспортивную профессиональную лигу, где привлекалось внимание зрителей, больше масштабы, атмосферы.

Непринужденное времяпровождение с друзьями за игрой в компьютерные игры и профессиональные тренировки по киберспорту – совершенно разные вещи. В первом случае от любителя компьютерных игр ничего не требуется, тогда как во втором нужна крепкая сила воли и огромное количество времени для тренировок.

Михаил Головач, киберспортсмен:

Нужно разграничивать немножко обычные посиделки с друзьями за компьютером и киберспорт, потому что киберспорт – это целая профессия, нужно этому уделять огромное количество времени, даже порой больше, чем другим видам спорта, я сам занимался теннисом, поэтому могу говорить, что киберспорт требует много времени и ответственности.

Эпоха компьютеризации набирает обороты, а киберспорт становится все популярнее. Некоторые считают, что соревнования в видеоиграх уже в широком распространении, другие считают, что киберспорт только зарождается.

Михаил Головач:

Популярность киберспорта лично я нахожу в нескольких причинах, первая – это доступность, достаточно просто иметь персональный компьютер и выход в интернет, то есть если ты хочешь заниматься, то не нужно ходить на тренировки, не надо покупать амуницию.