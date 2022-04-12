Желание зарабатывать и совершенствоваться. Как отличить киберспорт от компьютерной зависимости?
Киберспорт стал одним из главных спортивных прорывов XXI века. Миллионы юношей и девушек по всему миру уже считают компьютерные игры не просто увлечением, а полноценным видом спорта, который может стать делом всей их жизни. Что же такое киберспорт и почему он так популярен, пробуем разобраться.
Дмитрий Жуков, организатор киберспортивных мероприятий:
Если кратко, то киберспорт – это соревнование по компьютерным играм, если взять историю киберспорта, зарождалось это в 1970-х, были такие локальные турниры, в 1991-м вышла игра Doom достаточно популярная и в 1997-м было принято решение создать киберспортивную профессиональную лигу, где привлекалось внимание зрителей, больше масштабы, атмосферы.
Непринужденное времяпровождение с друзьями за игрой в компьютерные игры и профессиональные тренировки по киберспорту – совершенно разные вещи. В первом случае от любителя компьютерных игр ничего не требуется, тогда как во втором нужна крепкая сила воли и огромное количество времени для тренировок.
Михаил Головач, киберспортсмен:
Нужно разграничивать немножко обычные посиделки с друзьями за компьютером и киберспорт, потому что киберспорт – это целая профессия, нужно этому уделять огромное количество времени, даже порой больше, чем другим видам спорта, я сам занимался теннисом, поэтому могу говорить, что киберспорт требует много времени и ответственности.
Эпоха компьютеризации набирает обороты, а киберспорт становится все популярнее. Некоторые считают, что соревнования в видеоиграх уже в широком распространении, другие считают, что киберспорт только зарождается.
Михаил Головач:
Популярность киберспорта лично я нахожу в нескольких причинах, первая – это доступность, достаточно просто иметь персональный компьютер и выход в интернет, то есть если ты хочешь заниматься, то не нужно ходить на тренировки, не надо покупать амуницию.
Зарождение киберспорта в Беларуси произошло только в 2000-х годах. Это существенно замедлило развитие соревновательной сферы видеоигр, но, несмотря на трудности, у отечественного киберспорта есть будущее.
Дмитрий Жуков:
Я являюсь организатором и руководителем кибеспортивного проекта «Дидазос» в БГУ, мы занимаемся организацией онлайн и офлайн-турниров. Мы собираем ребят из разных университетов, играем в компьютерных клубах. Соревнования у нас проходят 1-2 раза в год. Нас поддерживает БГУ, нам выделили в этом году грант на реализацию проекта. Участвуют не только студенты, участвуют и школьники, и взрослые до 27 лет.
Киберспорт и компьютерная зависсимость, на первый взгляд, могут показаться очень схожими явлениями, но есть существенное отличие, которое и помогает вовремя определить злокачественное рвение подростка к компьютеру. Киберспорт – это желание зарабатывать и самосовершенствоваться, а зависимость – это пустая трата времени.
Михаил Головач:
Нужно уметь разграничивать зависимость ребенка от компьютерных игр и желание стать киберспортсменом. Потому что киберспорт, как и любой, требует огромное отдачи от человека, изнуряющие тренировки и ответственность перед игрой.