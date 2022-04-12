«Встреча с визажистом помогла мне разобраться». Выбираем макияж и одежду по цветотипу

У каждого человека неповторимая внешность и соответсвующая ей колористика. А цветотип внешности – совокупность природных данных: оттенка кожи, волос, цвет глаз. И если разобраться с этими особенностями, вам будет легче понять, какой макияж вам подходит и какую одежду следует подбирать.

Надежда Сацута, визажист, стилист:

Выделяют два цветотипа внешности – теплый и холодный. Как их определить? Зима и лето относятся к холодному цветотипу. Весна и осень к теплому. Наша модель относится к цветотипу лето. У нас русые волосы, светлый цвет глаз. Для того чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и естественную красоту, нужно уметь выбирать правильные оттенки в макияже, а также разбираться в характеристиках цвета.

Надежда Сацута:

Существует три основные характеристики цвета: насыщенность, температура и светлость. Насыщенность может быть яркой и приглушенной, температура – холодной и теплой. Чем больше добавляется красного пигмента, тем более теплым у нас на выходе получается цвет. Если же добавляется белый, серый, лиловый, синий, либо другие пигменты, то на выходе получаются более холодные цвета. Для данного типа внешности я бы использовала приглушенные оттенки. Это могут быть пыльно-розовые либо бежевые. И тот, и другой будут хорошо на ней смотреться. Знание своего цветотипа позволит вам избежать ошибок в макияже.

Ольга Плюхаева, модель:

Раньше в своем цветотипе я не ориентировалась и совершала большое количество ошибок в макияже. Сегодняшняя встреча с визажистом помогла мне разобраться в моем цветотипе. Теперь я буду использовать природные, естественные оттенки, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Знания о своем цветотипе помогут разбираться не только в макияже, но и подбирать наряды и аксессуары, которые будут придавать сияние лицу, делая вас моложе и привлекательнее.

Ольга Долмат, стилист-имиджмейкер:

Если у девушки более теплый цвет кожи, а она выбирает холодные оттенки в одежде, ее лицо будет выглядеть заболевшим. Цветотип можно определить самостоятельно, для этого нужно надеть белую рубашку. Ваш цветотип холодный, если кожа на фоне вещи кажется бледной, теплым он будет, если кожа выглядит слегка загорелой. Ольга Долмат:

Также нужно учитывать цвет зубов. Очень часто при выборе белой рубашки многие выбирают белый, который имеет синий подтон. Синий подтон максимально выделяет белизну зубов. Если у девушки присутствует желтый оттенок зубов, то, соответственно, в такой рубашке он будет более желтым. Оттенок белого у каждого человека тоже абсолютно свой.