Прямой эфир

В Минске у посольства Германии люди протестуют после замены госфлага на БЧБ-полотнище

12 апреля 2022 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы протестуют против надругательства над государственным флагом. В эти минуты у посольства Германии в Минске собрались сотни граждан, чтобы Берлин услышал всю правду о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Политический аналитик о БЧБ-флаге в концлагере Бухенвальд: циничный шаг со стороны немецкого руководства (подробнее тут).  

В Минске у посольства Германии люди протестуют после замены госфлага на БЧБ-полотнище-1

Напомним, 11 апреля на территории мемориального комплекса на месте концлагеря Бухенвальд во время памятной церемонии неизвестный снял государственный флаг Беларуси и установил бело-красно-белое полотно. Произошедшее вызвало волну возмущения в белорусском обществе. К зданию дипмиссии ФРГ пришли представители общественных организаций и политических партий. Собралась молодежь и пожилые люди, в том числе бывшие узники нацистских лагерей, чудом выжившие в руках фашистов. Протестующие шокированы цинизмом немецких властей.  

В Минске у посольства Германии люди протестуют после замены госфлага на БЧБ-полотнище-4

Как стало известно, к протестующим вышел посол Германии. Дипломат выразил сожаление в связи с инцидентом, а также публично заявил, что признает государственный флаг Беларуси.  

В Минске у посольства Германии люди протестуют после замены госфлага на БЧБ-полотнище-7

– Господин посол, смотрите, сейчас в европейских СМИ говорят, что наши протестующие, оппозиция не имеет никакого отношения к нацизму. Вот это фотографии наших белорусских националистов. Вот эта БЧБ-символика, Вот такие у них татуировки. Я думаю, это знакомая символика. В западных СМИ, к сожалению, этого нет. Вот это – историческая фотография. Как вы видите, здесь наши белорусское коллаборационисты.  

«Неслыханное глумление над честью и достоинством граждан Беларуси». Генпрокуратура о замене флага в Германии (подробности здесь).  

# Акции протеста # общество # Манфред Хутерер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Политический аналитик о БЧБ-флаге в концлагере Бухенвальд: циничный шаг со стороны немецкого руководства
12 апреля 2022 11:50

Политический аналитик о БЧБ-флаге в концлагере Бухенвальд: циничный шаг со стороны немецкого руководства

«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»
12 апреля 2022 11:01

«За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный»

В Минске проходит конкурс на лучшее цветочное оформление двора. Как принять участие?
12 апреля 2022 10:13

В Минске проходит конкурс на лучшее цветочное оформление двора. Как принять участие?