В Минске у посольства Германии люди протестуют после замены госфлага на БЧБ-полотнище

Новости Беларуси. Белорусы протестуют против надругательства над государственным флагом. В эти минуты у посольства Германии в Минске собрались сотни граждан, чтобы Берлин услышал всю правду о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политический аналитик о БЧБ-флаге в концлагере Бухенвальд: циничный шаг со стороны немецкого руководства (подробнее тут).

Напомним, 11 апреля на территории мемориального комплекса на месте концлагеря Бухенвальд во время памятной церемонии неизвестный снял государственный флаг Беларуси и установил бело-красно-белое полотно. Произошедшее вызвало волну возмущения в белорусском обществе. К зданию дипмиссии ФРГ пришли представители общественных организаций и политических партий. Собралась молодежь и пожилые люди, в том числе бывшие узники нацистских лагерей, чудом выжившие в руках фашистов. Протестующие шокированы цинизмом немецких властей.

Как стало известно, к протестующим вышел посол Германии. Дипломат выразил сожаление в связи с инцидентом, а также публично заявил, что признает государственный флаг Беларуси.