В Минске у посольства Германии люди протестуют после замены госфлага на БЧБ-полотнище
Новости Беларуси. Белорусы протестуют против надругательства над государственным флагом. В эти минуты у посольства Германии в Минске собрались сотни граждан, чтобы Берлин услышал всю правду о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политический аналитик о БЧБ-флаге в концлагере Бухенвальд: циничный шаг со стороны немецкого руководства (подробнее тут).
Напомним, 11 апреля на территории мемориального комплекса на месте концлагеря Бухенвальд во время памятной церемонии неизвестный снял государственный флаг Беларуси и установил бело-красно-белое полотно. Произошедшее вызвало волну возмущения в белорусском обществе. К зданию дипмиссии ФРГ пришли представители общественных организаций и политических партий. Собралась молодежь и пожилые люди, в том числе бывшие узники нацистских лагерей, чудом выжившие в руках фашистов. Протестующие шокированы цинизмом немецких властей.
Как стало известно, к протестующим вышел посол Германии. Дипломат выразил сожаление в связи с инцидентом, а также публично заявил, что признает государственный флаг Беларуси.
– Господин посол, смотрите, сейчас в европейских СМИ говорят, что наши протестующие, оппозиция не имеет никакого отношения к нацизму. Вот это фотографии наших белорусских националистов. Вот эта БЧБ-символика, Вот такие у них татуировки. Я думаю, это знакомая символика. В западных СМИ, к сожалению, этого нет. Вот это – историческая фотография. Как вы видите, здесь наши белорусское коллаборационисты.
«Неслыханное глумление над честью и достоинством граждан Беларуси». Генпрокуратура о замене флага в Германии (подробности здесь).