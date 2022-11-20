Когда закончится конфликт в Украине? Мнение политического эксперта из этой страны
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Вадим Боровик, политолог:
Касательно США, их роли и о том, что мы уже с ними простились. Рано. И что делали всегда США? Устраивали войну где-нибудь, особенно в Европе их интересует. Сегодня они будут устраивать провокации в Черном море, по всему периметру Российской Федерации, в Центральной Азии, на Северном Кавказе, использовать противоречия. Пытаются втянуть сейчас Польшу. И не факт, что США там не участвовали, они специально открестились от этих попаданий ракет. Вариант может быть. Сегодня у них задача – в Европе развязать более глобальный конфликт. Тогда силы из Европы опять… Вы говорите – там финансовый пузырь. Пойдут туда реальные производства. Сегодня вы будете ездить на немецком автомобиле, акционерами будут американцы. Мы должны понимать эту угрозу.
Надежда Сасс, СТВ:
Выгодополучатель очевиден, согласна.
Вадим Боровик:
100 % правильный ответ – переговоры начнутся и будут подписаны результаты переговоров только тогда, когда у одной стороны будет решительный перевес. Сегодня ни у России, ни у коллективного Запада нет коллективного перевеса.
Александр Лазарев, политический эксперт (Украина):
Касательно переговоров и завершения конфликта в Украине, я, как и говорил ранее и не устану повторять, что конфликт в Украине закончится тогда, когда начнется конфликт в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это фундаментально. Используют сейчас для того, чтобы, во-первых, ослабить Российскую Федерацию; во-вторых, полностью ликвидировать экономического и политического союзника европейских флагманов экономики. Таким образом, ликвидируя европейскую экономику, они вольно-невольно пополняют российский бюджет за счет стоимости и сверхприбыли энергоресурсов. В России это балансируется. Европа не выдерживает. Мы это понимаем.
Коллега очень правильно отметил, что будут немецкие автомобили, но американского производства. Volkswagen и другие уже начинают переводить туда полностью все свое производство. Американцы это принимают. Потом, Макрон и Шольц заявляют о том, что американцы ведут нечестную конкурентную борьбу. Ба! Только заметили, что это нечестная конкурентная борьба. Так я скажу, что они как-то передумали после 1945 года воплощать «План Моргентау», а сейчас к нему возвращаются. И вполне себе реальный план, когда будет уничтожение европейской экономики.
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