Когда закончится конфликт в Украине? Мнение политического эксперта из этой страны

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вадим Боровик, политолог:

Касательно США, их роли и о том, что мы уже с ними простились. Рано. И что делали всегда США? Устраивали войну где-нибудь, особенно в Европе их интересует. Сегодня они будут устраивать провокации в Черном море, по всему периметру Российской Федерации, в Центральной Азии, на Северном Кавказе, использовать противоречия. Пытаются втянуть сейчас Польшу. И не факт, что США там не участвовали, они специально открестились от этих попаданий ракет. Вариант может быть. Сегодня у них задача – в Европе развязать более глобальный конфликт. Тогда силы из Европы опять… Вы говорите – там финансовый пузырь. Пойдут туда реальные производства. Сегодня вы будете ездить на немецком автомобиле, акционерами будут американцы. Мы должны понимать эту угрозу.

Надежда Сасс, СТВ:

Выгодополучатель очевиден, согласна.

Вадим Боровик:

100 % правильный ответ – переговоры начнутся и будут подписаны результаты переговоров только тогда, когда у одной стороны будет решительный перевес. Сегодня ни у России, ни у коллективного Запада нет коллективного перевеса.