Доктор политических наук из России о зерновой сделке: этими судами ввозится оружие в Украину!

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Именно так выглядят доли Украины и России в мировом производстве зерновых. Данные такие и достаточно существенные, и игнорировать, как бы кому-то это хотелось бы, не выйдет. Говорим о зерновой сделке, о формате некого сотрудничества, которое уже есть между Украиной и Российской Федерацией. Главный вопрос – может ли это быть определенным примером формата к поиску взаимодействия, компромиссов и к завершению конфликта?