Доктор политических наук из России о зерновой сделке: этими судами ввозится оружие в Украину!
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Именно так выглядят доли Украины и России в мировом производстве зерновых. Данные такие и достаточно существенные, и игнорировать, как бы кому-то это хотелось бы, не выйдет. Говорим о зерновой сделке, о формате некого сотрудничества, которое уже есть между Украиной и Российской Федерацией. Главный вопрос – может ли это быть определенным примером формата к поиску взаимодействия, компромиссов и к завершению конфликта?
Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор (Россия):
К сожалению, нет. Здесь питать каких-то пустых иллюзий совершенно никому не стоит. Эта сделка была прекращена на 4,5 дня из-за того, что наши патрулирующие корабли подверглись атаке дронов, которые удалось отбить. Но мы еще забыли о другом моменте – сколько с этим зерном и этими судами ввезено туда оружия! И нелегального в том числе оружия на Украину.
Когда закончится конфликт в Украине? Мнение политического эксперта из этой страны.