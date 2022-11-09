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«Мы забираем у них любую перспективу». Почему беглые выступают против гимна в школе?

09 ноября 2022 19:41
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим ситуацию в Херсоне, закон о ВНС и гнусность интеллигенции. В гостях колумнист издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

«Мы забираем у них любую перспективу». Почему беглые выступают против гимна в школе?-1

Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»: 
Почему наши беглые так заходятся при каждом упоминании гимна в школе, флага в школе, линейки, военрука в школе? Как вы думаете?

Григорий Азаренок, СТВ:
Потому что мы отсекаем от них будущее.

«Мы забираем у них любую перспективу». Почему беглые выступают против гимна в школе?-4

Андрей Муковозчик:
Да, мы забираем у них любую перспективу этим. Уже не так важно, какой там будет родитель, какой там будет кумир. Ребенок будет видеть, что есть правильно, а что неправильно. Когда ты это понимаешь, то ты уже делаешь сознательный выбор. Мы же были разными людьми в школе, были хулиганами, были двоечниками, отличниками, тихонями, шкодами. Кому из нас в голову тогда приходило помочиться на Вечный огонь? Никому. Это просто запредельные вещи. Если мы вернем в школу нормальное воспитание, если мы отсечем от молодежи всех этих затаившихся, тех, у которых до сих пор Facebook не почищен, если мы это сумеем сделать, то это провал кошмарный на поколения вперед. Потому что от них уходит молодежь. Молодежь, которая будет понимать, что есть хорошо. А что есть плохо, они уже сами разберутся.

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# Воспитание детей # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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