«Мы забираем у них любую перспективу». Почему беглые выступают против гимна в школе?

Андрей Муковозчик:

Да, мы забираем у них любую перспективу этим. Уже не так важно, какой там будет родитель, какой там будет кумир. Ребенок будет видеть, что есть правильно, а что неправильно. Когда ты это понимаешь, то ты уже делаешь сознательный выбор. Мы же были разными людьми в школе, были хулиганами, были двоечниками, отличниками, тихонями, шкодами. Кому из нас в голову тогда приходило помочиться на Вечный огонь? Никому. Это просто запредельные вещи. Если мы вернем в школу нормальное воспитание, если мы отсечем от молодежи всех этих затаившихся, тех, у которых до сих пор Facebook не почищен, если мы это сумеем сделать, то это провал кошмарный на поколения вперед. Потому что от них уходит молодежь. Молодежь, которая будет понимать, что есть хорошо. А что есть плохо, они уже сами разберутся.

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