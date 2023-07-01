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В Чашникском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками в 2 км от берега

01 июля 2023 13:17
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Новости Беларуси. В Чашникском районе из-за волн и ветра перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Трагедии чудом удалось избежать. События разворачивались молниеносно утром 1 июля на озере Лукомльское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Чашникском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками в 2 км от берега-1

Молодые люди отправились порыбачить на резиновой лодке с мотором. Из-за волн и ветра она опрокинулась где-то в двух километрах от берега. У одного из рыбаков был с собой телефон. Он дозвонился в МЧС. Ближе всех к терпящим бедствие оказались спасатели станции ОСВОД, они и пришли на помощь. 

# Спасение # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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