В Чашникском районе перевернулась лодка с четырьмя рыбаками в 2 км от берега

Молодые люди отправились порыбачить на резиновой лодке с мотором. Из-за волн и ветра она опрокинулась где-то в двух километрах от берега. У одного из рыбаков был с собой телефон. Он дозвонился в МЧС. Ближе всех к терпящим бедствие оказались спасатели станции ОСВОД, они и пришли на помощь.