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Президент Беларуси подписал закон об усовершенствовании механизмов защиты национальных интересов в медиасфере

01 июля 2023 13:27
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Новости Беларуси. Инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси в медиасфере теперь еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси подписал закон об усовершенствовании механизмов защиты национальных интересов в медиасфере-1

Президент подписал закон, определяющий правила игры для средств массовой информации и их владельцев. Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в информационном поле. Кроме всего прочего, расширен перечень оснований для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору. 

# Закон # общество

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