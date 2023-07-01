Президент Беларуси подписал закон об усовершенствовании механизмов защиты национальных интересов в медиасфере

Новости Беларуси. Инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Беларуси в медиасфере теперь еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал закон, определяющий правила игры для средств массовой информации и их владельцев. Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в информационном поле. Кроме всего прочего, расширен перечень оснований для аннулирования свидетельства о регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.