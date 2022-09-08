Стандарты по-европейски. Пока в Польше сносят памятники советским воинам, евродипломаты посещают «свои» мемориалы в Лиде

Новости Беларуси. Ровно 81 год назад случилась одна из самых трагичных страниц Великой Отечественной войны – началась блокада Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А 79 лет назад Донбасс был освобожден Красной армией от фашистов. Даты священны для каждого потомка героев той кровопролитной войны, а вот евродипломаты, похоже, совершенно забыли, кто очистил Европу от коричневой чумы. У них сегодня свои праздничные мероприятия.

В Лиде была замечена делегация во главе с небезызвестной временной поверенной в делах ЕС в Беларуси Эвелиной Шульц. Еврокарусельщики в этот раз демонстративно возложили цветы к памятнику польским оккупантам на старом католическом кладбище. Тщательно крестились и склоняли головы в напускной печали – зато и глазом не моргнули, когда в странах коллективного Запада снесли очередной памятник советским воинам-освободителям. Очередные двойные стандарты по-европейски. Зато в Лиде они даже финансируют реставрацию польского захоронения 1920 года. Напомним, это период советско-польской войны, когда Западная Беларусь была полонизирована.

На вопросы журналистов евродипломаты не нашли, что ответить. И, как обычно, поспешили убежать от камер, словно нашкодившие школьники. Даже лампады не зажгли, но, видимо, суть акции была не в них…

Добрый день, госпожа Шульц! Можно вас на пару слов? Скажите, с какой целью вы сегодня прибыли в Лиду, что посещаете, что смотрите? Это же простой вопрос, почему вы сегодня здесь? Скажите, пожалуйста, а почему вы в Лиде увековечиваете памятники, а в Польше разрушаете памятники советским воинам? Нет ни одного ответа. Может, хотя бы расскажете с какой целью вы прибыли сегодня в Лиду? Вы хотите показать, что вы сохраняете историческую память? Так почему у вас такая избирательная историческая память?

Вы сказали, что в вашей дипломатической работе очень мешают журналисты государственных СМИ. Я как журналист государственных СМИ пытаюсь понять, в чем заключается ваша дипломатическая работа, потому что вы только и делаете, что ездите по судам к экстремистам. Вот вчера вы были у анархистов, у людей, которые устраивают различные провокации. Которые готовили госпереворот. Какой работе вашей мешают журналисты? Мы просто не можем понять, может быть, вы уже забыли, находясь в Беларуси, в чем заключается дипломатическая работа?

Теперь я вам предлагаю съездить на экскурсию, например, в Хатынь. Это тоже очень знаковое место для поляков. А затем съездим, например, в Брестскую крепость. Как вы на это смотрите?

Скажите, а вы примете участие в Дне народного единства 17 сентября? Мы вас приглашаем.