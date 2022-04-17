«Мы в состоянии шесть раз обеспечить нашу страну». Есть ли предпосылки для дефицита соли в Беларуси?

Новости Беларуси. Под контролем не только цены, но и наличие товаров на прилавках. Воспоминания из дефицитных 1990-х так сильно бьют по сознанию белорусов, что периодически формируется ажиотаж в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и некоторое время на прицеле у шопоголиков была соль. Хотя белорусам волноваться об этом точно не стоит. Нам бы еще продать то, что добываем, а уж для своих точно хватит. Да еще и с горкой. Продолжит Константин Герцев.

Есть ли предпосылки для дефицита соли в Беларуси? Восточноевропейский солевой разлом из Соледара и Славянска по прямой приводит нас в белорусский Мозырь. Здесь уже четыре десятка лет добывают наше белое золото. Гордость предприятия – полная автономность и импортозамещение. Если в 2021 году предприятие реализовывало более 1 000 тонн ежемесячно, то с конца февраля 2022 года цифра увеличилась в семь раз. Даже такой скачок для белорусских солевиков не предел.

Петр Гапиенко, главный технолог предприятия «Мозырьсоль»:

Мы в состоянии шесть раз обеспечить нашу страну. Внутренний рынок – это лишь только 15, 16, 17 % нашей производственной программы и наших мощностей. У нас есть возможность добавить. У нас сегодня режим работы двумя технологическими нитками, мы обеспечиваем выпуск 1 600 тонн в сутки, можем 2 400.

Константин Герцев, корреспондент:

За свою 40-летнюю историю это предприятие никогда не было убыточным. А как иначе? Только за прошлый год здесь смогли реализовать 550 тысяч тонн продукции. В сравнении – за 2020-й здесь произвели порядка 512 тысяч тонн соли. Быть ли дефициту? Этот вопрос мы задали тем, для кого соленый привкус на губах – производственная норма.