«Мы в состоянии шесть раз обеспечить нашу страну». Есть ли предпосылки для дефицита соли в Беларуси?
Новости Беларуси. Под контролем не только цены, но и наличие товаров на прилавках. Воспоминания из дефицитных 1990-х так сильно бьют по сознанию белорусов, что периодически формируется ажиотаж в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и некоторое время на прицеле у шопоголиков была соль. Хотя белорусам волноваться об этом точно не стоит. Нам бы еще продать то, что добываем, а уж для своих точно хватит. Да еще и с горкой.
Продолжит Константин Герцев.
Есть ли предпосылки для дефицита соли в Беларуси? Восточноевропейский солевой разлом из Соледара и Славянска по прямой приводит нас в белорусский Мозырь. Здесь уже четыре десятка лет добывают наше белое золото. Гордость предприятия – полная автономность и импортозамещение.
Если в 2021 году предприятие реализовывало более 1 000 тонн ежемесячно, то с конца февраля 2022 года цифра увеличилась в семь раз. Даже такой скачок для белорусских солевиков не предел.
Петр Гапиенко, главный технолог предприятия «Мозырьсоль»:
Мы в состоянии шесть раз обеспечить нашу страну. Внутренний рынок – это лишь только 15, 16, 17 % нашей производственной программы и наших мощностей. У нас есть возможность добавить. У нас сегодня режим работы двумя технологическими нитками, мы обеспечиваем выпуск 1 600 тонн в сутки, можем 2 400.
Константин Герцев, корреспондент:
За свою 40-летнюю историю это предприятие никогда не было убыточным. А как иначе? Только за прошлый год здесь смогли реализовать 550 тысяч тонн продукции. В сравнении – за 2020-й здесь произвели порядка 512 тысяч тонн соли.
Быть ли дефициту? Этот вопрос мы задали тем, для кого соленый привкус на губах – производственная норма.
Петр Гапиенко:
Никакой угрозы для моей семьи, пока работает наше предприятие, быть не может.
Как показала действительность, ажиотаж вокруг солевой темы – не что иное, как пережиток прошлого. Закрытие предприятий в стране-соседке – новые горизонты для белорусского производителя. Но это не значит, что о родном покупателе забыли. Знакомая всем упаковка и приятная цена точно не исчезнет с наших прилавков.
Ольга Коршун, СТВ:
А вообще, белорусы едят в сутки в среднем около 11 граммов соли. А это почти в два раза больше нормы, рекомендованной специалистами. Женщины потребляют по 9, а мужчины – по 12 граммов соли. Так что от недостатка этого продукта мы точно не страдаем.
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Воспоминания из дефицитных 90-х. Есть ли ещё ажиотаж в белорусских магазинах?
С конца февраля цифра увеличилась в 7 раз. Какой скачок совершили белорусские солевики?