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Воспоминания из дефицитных 90-х. Есть ли ещё ажиотаж в белорусских магазинах?

17 апреля 2022 17:50
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Новости Беларуси. Под контролем не только цены, но и наличие товаров на прилавках. Воспоминания из дефицитных 1990-х так сильно бьют по сознанию белорусов, что периодически формируется ажиотаж в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и некоторое время на прицеле у шопоголиков была соль. Хотя белорусам волноваться об этом точно не стоит. Нам бы еще продать то, что добываем, а уж для своих точно хватит. Да еще и с горкой.

В Беларуси на прилавках, как и всегда, ассортимент в порядке. Да и люди резкой нужды в запасе соли не видят. На всю же жизнь не закупишься.

Воспоминания из дефицитных 90-х. Есть ли ещё ажиотаж в белорусских магазинах?-1

В данной ситуации я пришла, взяла в магазине, что мне нужно, и ушла.

Воспоминания из дефицитных 90-х. Есть ли ещё ажиотаж в белорусских магазинах?-4

Конкретно я не закупаюсь. Покупаю обычно, как и в стандартной жизни.

Воспоминания из дефицитных 90-х. Есть ли ещё ажиотаж в белорусских магазинах?-7

Знаете, я считаю, что нет необходимости закупать массово, по три килограмма сахара или еще что-то.

Российский эксперт: производство соли в Украине, особенно в зоне военных действий, можем считать прекращенным. Читайте здесь.

# Продукты питания # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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