Воспоминания из дефицитных 90-х. Есть ли ещё ажиотаж в белорусских магазинах?

Новости Беларуси. Под контролем не только цены, но и наличие товаров на прилавках. Воспоминания из дефицитных 1990-х так сильно бьют по сознанию белорусов, что периодически формируется ажиотаж в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и некоторое время на прицеле у шопоголиков была соль. Хотя белорусам волноваться об этом точно не стоит. Нам бы еще продать то, что добываем, а уж для своих точно хватит. Да еще и с горкой.

В Беларуси на прилавках, как и всегда, ассортимент в порядке. Да и люди резкой нужды в запасе соли не видят. На всю же жизнь не закупишься.