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Мингорисполком получил право продавать очередникам жильё с ограниченной прибылью госзастройщика

05 октября 2021 16:36
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Новости Беларуси. В Минске станет проще получить арендное жилье или квартиру в собственность очередникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные власти Указом Президента наделены правом решать судьбу квартир, построенных государственными застройщиками.

Мингорисполком получил право продавать очередникам жильё с ограниченной прибылью госзастройщика-1

Их могут продать, минуя аукцион и с минимальной наценкой. Увеличена и доля жилых помещений, предоставляемых в качестве арендного жилья. На него могут претендовать прежде всего судьи, прокуроры, молодые специалисты. Не забыты и специалисты, которые получили назначение на работу в столице, ученые, врачи, спортсмены и военнослужащие.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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