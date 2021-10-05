Мингорисполком получил право продавать очередникам жильё с ограниченной прибылью госзастройщика

Новости Беларуси. В Минске станет проще получить арендное жилье или квартиру в собственность очередникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные власти Указом Президента наделены правом решать судьбу квартир, построенных государственными застройщиками.

Их могут продать, минуя аукцион и с минимальной наценкой. Увеличена и доля жилых помещений, предоставляемых в качестве арендного жилья. На него могут претендовать прежде всего судьи, прокуроры, молодые специалисты. Не забыты и специалисты, которые получили назначение на работу в столице, ученые, врачи, спортсмены и военнослужащие.