К службе готовы! В Беларуси идёт призывная кампания

В Беларуси идет призывная кампания. Несколько тысяч новобранцев этой осенью пополнят армейский строй, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас молодые люди проходят медкомиссии, общаются с представителями воинских частей и военных комиссариатов. Кроме того, специалисты ведут беседы и с родителями призывников. Рассказывают об особенностях прохождения службы в отдельных подразделениях войск, а также отвечают на интересующие вопросы.

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района: Последние годы готовность, желание проходить службу, очень высокая мотивированность у наших ребят. Это тоже радует нас, потому что если ребята идут с желанием проходить службу, то все другие вопросы, какие-то ситуации они решаются сами собой. Очень пользуется спросом последнее время прохождение военной службы по контракту. Проблем, каких-то вопросов про прохождение мероприятия призыва мы не наблюдаем. Все идет штатно.

Даниил Мацко, призывник:

В службе в армии ничего плохого не вижу, то есть ничего зазорного. С точки зрения потраченного времени, я считаю, что это весьма рационально потраченное время для любого мужчины по причине общего развития, также физической подготовки.

Отправка в войска начнется в конце октября и продлится до 5 ноября. Новобранцев распределят по воинским частям, согласно уровню здоровья и необходимым навыкам.