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Витебский вуз закупил современные аппараты УЗИ. Один из них установили в областном кардиоцентре

05 октября 2021 16:35
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Новости Беларуси. Новые технологии в обучении и диагностике. Студенты Витебского медицинского университета закреплять теоретические навыки теперь будут на новом оборудовании. Вуз закупил сразу несколько современных ультразвуковых аппаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебский вуз закупил современные аппараты УЗИ. Один из них установили в областном кардиоцентре-1

Один из них установлен в Витебском областном клиническом кардиоцентре. Это кафедра вуза. Аппарат позволяет проводить высокоточное исследование сердца и сосудов. Как отметили специалисты, это новый шаг в подготовке медицинских кадров. Но главное – врачи центра на новом оборудовании будут проводить диагностику пациентов кардиоцентра с сердечно-сосудистой патологией.

Витебский вуз закупил современные аппараты УЗИ. Один из них установили в областном кардиоцентре-4

Владимир Луговой, главный врач Витебского областного клинического кардиологического центра:
Данный аппарат позволит качественно и своевременно проводить обследование наших пациентов и, соответственно, вносить коррективы в терапию. Это все востребовано, с одной стороны, нужно для пациентов, потому что это современное, достоверное, документированное исследование для решения экспертных вопросов, ряду вопросов по ведению пациента. Поэтому это очень важно как в учебном процессе, так и для оказания медицинской помощи нашим пациентам.

Витебский вуз закупил современные аппараты УЗИ. Один из них установили в областном кардиоцентре-7

Всего вузом приобретено пять новых аппаратов УЗИ. Исследования на них будут проводить по разным направлениям, в их числе акушерство и кардиология.

# Медицинское оборудование # общество # Владимир Луговой # Фотофакт

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