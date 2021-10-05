«Есть участки, что дают более 750 центнеров». Сколько сахарной свёклы собрали в Каменецком районе?

Новости Беларуси. Аграрии приступили к уборке сахарной свеклы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под эту культуру в стране отвели 85 тысяч гектаров. Сегодня уже убрана почти треть площадей. Всю логистику по доставке сладких корнеплодов берут на себя сахарные заводы – их в Беларуси четыре. Также на очереди уборка кукурузы на зерно и силос. Осенний урожай полей радует аграриев Каменецкого района – рекорд со старта и виды на финальную уборочную кампанию. Репортаж Кристины Протосовицкой.

В хозяйстве «Беловежский» уже собрали треть урожая сладкой культуры. По словам специалистов, погода в этом сезоне благоволила. Сахарная свекла – культура капризная. Это подтвердит любой агроном. Как барышня, требует заботы – выбор семян под почвы, несколько прополок, лечение от болезней. Но взамен одарит радивого хозяина щедрым урожаем. В «Беловежском» экспериментируют с семенами – от зарубежных до отечественных. Сахаристость идет по нарастающей, что не может не радовать.

Андрей Босак, заместитель генерального директора по растениеводству сельхозпредприятия «Беловежский»:

Радует, что в принципе неплохая урожайность. У нас сейчас в среднем выходит в районе 650 центнеров. Есть участки, что дают более 750 центнеров. Будет больше рентабельность за счет урожайности. На это надо выходить. За последние пять лет урожай один из самых высоких.

Параллельно аграрии приступают к уборке кукурузы на зерно и силос. В Брестской области уже убрали первые 10 % площадей. Урочище «Южная Америка» в хозяйстве «Беловежский» свое название полностью оправдывает. На 330 гектарах не растет ничего, кроме кукурузы. Здесь ее убирают на зерно. Всего под «янтарь полей» отвели почти 6,5 тысячи гектаров – самые «вкусные» участки оставляют на потом. Пока влажность зерна – выше 35 %, а это дополнительные затраты на сушку. Как только подсохнет, темпы уборки увеличат. Для механизаторов это время заработать. При хорошей урожайности один комбайн может намолотить 180-300 тонн. А это плюс к зарплате от 150 до 200 рублей в день.