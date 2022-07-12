Мы столкнулись с небывалым уровнем угроз. К чему ведёт политика Запада и что Президент пообещал военным?

Новости Беларуси. Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 июля во время церемонии чествования белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости были приглашены выпускники военных вузов и высший офицерский состав. Перед людьми в погонах Президент очередной раз подчеркнул значимость их долга, особенно сейчас, когда мы столкнулись с небывалым уровнем угроз и вызовов национальной безопасности. Идет гибридная война. И расслабляться ни в коем случае нельзя. При этом глава государства заверил, поддержка военных – неизменный приоритет нашей политики. Несмотря на давние попытки медиадоброжелателей дискредитировать профессию офицера, сегодня ее востребованность не нуждается в подтверждении. Белорусы, готовые обеспечить мирную жизнь соотечественникам и стабильность в обществе, – основа безопасности страны.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Люди в погонах в последнее время во Дворце Независимости – едва ли не самые частые гости. Совещания по оперативной обстановке с главнокомандующим, заседания Совбеза, доклады. И все же в череде этих рутинных мероприятий, без которых едва ли можно представить слаженную работу по обеспечению нашей с вами безопасности, есть место и праздничным поводам для встреч. Таким, как сегодня. Окончанию военных вузов одинаково радуются и те, для кого это первое образование, и те, у кого за плечами внушительная выслуга. Они профессионалы своего дела из числа тех, которым хочется становиться лучше, те, кто понимает, что сегодня мало просто быть хорошо вооруженным и физически подготовленным, чтобы побеждать противника. Лукашенко: «Нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было». Читайте здесь.

Сергей Шуминский, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Почти два года, проведенных за ученической партой, позволили совершенствовать определенные теоретические знания и совершенствовать процесс своей практической деятельности, систематизировать тот практический опыт, который был, для своей дальнейшей службы, для своей дальнейшей практической деятельности.

Ксения Римашевская, выпускница факультета Генерального штаба Военной академии Беларуси:

Факультет Генерального штаба в первую очередь учит мыслить более широко, более глобально, чтобы видеть то, что скрыто на начальном этапе карьеры. Раньше в повседневной службе я занималась технической защитой информации, сейчас моя служба будет связана с оценкой и анализом военно-политической и стратегической обстановки вокруг Республики Беларусь. И выработкой предложений для обеспечения военной безопасности нашей страны. Алена Сырова:

И если белорусские военные сейчас, наверное, впервые за три десятилетия независимости сталкиваются с серьезнейшими вызовами и беспрецедентными угрозами, то сотрудники органов внутренних дел воюют постоянно. Чего стоит борьба с наркотрафиком. Желающие заработать на продаже психотропов не исчезают и изобретают все новые и новые методы распространения смертельных доз. В борьбе с ними важно быть на шаг впереди, и, судя по статистике, милиции это удается.

Максим Яртым, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Могилевской области:

В Могилевской области буквально на днях была изъята крупная партия, чуть менее килограмма, особо опасных психотропных веществ. С начала пандемии начало происходить незначительное снижение в данном направлении. Однако преступники совершенствуются в данном направлении, что заставляет и нас, правоохранителей, идти в ногу со временем и совершенствоваться. Постоянно повышать свой профессиональный уровень для того, чтобы противостоять этой угрозе. Алена Сырова:

Капитаны, майоры, подполковники, полковники и будущие генералы сегодня в одном строю во Дворце Независимости. И в преддверии встречи с главнокомандующим, независимо от званий, ведомств, которые представляют, испытывают плюс-минус идентичные ощущения. Но в силу профессиональной специфики и черт характера немногословны с журналистами.