«Мир прежним уже не будет». Лукашенко об угрозе большой войны

Новости Беларуси. Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 июля во время церемонии чествования белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости были приглашены выпускники военных вузов и высший офицерский состав. Перед людьми в погонах Президент очередной раз подчеркнул значимость их долга, особенно сейчас, когда мы столкнулись с небывалым уровнем угроз и вызовов национальной безопасности. Идет гибридная война. И расслабляться ни в коем случае нельзя.

К вопросу о правильности принятого многие годы назад решения о сохранении собственной армии, а не наивному расчету лишь на коллективные силы. Текущая ситуация показала, что далеко не все союзники на бумаге готовы к реальному исполнению договоренностей. Александр Лукашенко об этом, глядя в глаза, говорил и своим коллегам на саммите ОДКБ в Москве, повторил и сегодня.