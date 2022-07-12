«Мир прежним уже не будет». Лукашенко об угрозе большой войны

Новости Беларуси. Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой победителя не будет. Об этом Александр Лукашенко заявил 12 июля во время церемонии чествования белорусских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости были приглашены выпускники военных вузов и высший офицерский состав. Перед людьми в погонах Президент очередной раз подчеркнул значимость их долга, особенно сейчас, когда мы столкнулись с небывалым уровнем угроз и вызовов национальной безопасности. Идет гибридная война. И расслабляться ни в коем случае нельзя.
К вопросу о правильности принятого многие годы назад решения о сохранении собственной армии, а не наивному расчету лишь на коллективные силы. Текущая ситуация показала, что далеко не все союзники на бумаге готовы к реальному исполнению договоренностей. Александр Лукашенко об этом, глядя в глаза, говорил и своим коллегам на саммите ОДКБ в Москве, повторил и сегодня.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы. Объективно оцениваем, что мир прежним уже не будет. Происходящие события – это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии, в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается неонацистская идеология и откровенно фашистские режимы вокруг неугодных стран. К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителей уже не будет.
Каждый из приглашенных сегодня во Дворец Независимости все это прекрасно понимает и едва ли переоценивает ту ответственность, которая после этой церемонии ляжет на плечи. И если диплом – это, прежде всего, новые знания, то новое звание – тем более генеральское – это обязанность вести за собой и принимать быстрые, но взвешенные решения, понимая цену возможной ошибки.
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