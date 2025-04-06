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Белорусские спасатели за прошедшие четыре дня извлекли из-под завалов в Мьянме семь погибших

06 апреля 2025 17:07
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В Мьянме продолжаются спасательные работы и разбор завалов. Обстановка в регионах, пострадавших от стихии, остается сложной, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусские спасатели за прошедшие четыре дня извлекли из-под завалов в Мьянме семь погибших-2

Самые большие разрушения зафиксированы в Мандалае. Город практически в руинах. Спасателям приходится работать и днем, и ночью. Ситуация осложняет погода (днем температура превышает 40 градусов) и вероятность новых подземных толчков. Сейсмическая активность в регионе сохраняется. Накануне в Мандалае произошло новое землетрясение магнитудой 4,4.

Помогают справиться с последствиями стихии и белорусские спасатели, которые вылетели в пострадавшие регионы еще на прошлой неделе. Нам удалось связаться с Евгением Высоцким из белорусской команды МЧС, который прямо сейчас находится в Мьянме.

Белорусские спасатели за прошедшие четыре дня извлекли из-под завалов в Мьянме семь погибших-4

Евгений Высоцкий, оперативный дежурный Центра оперативного управления РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Команда РОСН «ЗУБР» МЧС Республики Беларусь находится в наиболее разрушенном регионе, городе Мандалай. По прибытию к месту дислокации развернут автономный лагерь, который включает в себя три жилых модуля, один модуль для работы штаба отряда. Лагерь функционирует в автономном режиме. За прошедшие четыре дня белорусской командой отработано семь рабочих участков, из-под завалов извлечено семь погибших. Двое мужчин, пять женщин. В настоящее время продолжаются работы на седьмом участке.

Также Беларусь направит в Мьянму гуманитарный груз массой 20 тонн. В него войдут комплекты каркасных палаток, одеяла и продукты питания.

# МЧС Беларуси # Землетрясение

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