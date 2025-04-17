В Минске пройдёт единый день информирования – будут говорить о 80-летии Великой Победы

Беларусь готовится отметить 80-летие Великой Победы. Рассказать как можно большему количеству людей страшную правду о войне – задача единого дня информирования. Подвигу народа жить в веках – об этом сегодня, 17 апреля, будут говорить в трудовых коллективах и в учебных заведениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусов память о трагедии Великой Отечественной войны – сильнее времени. Не может быть иначе в стране, потерявшей каждого третьего своего жителя. Задача современников – не допустить забвения героического подвига белорусского народа. Наш Президент часто напоминает: пока мы помним – трагедия не повторится. Сохранение исторической правды обеспечивает государство – эта норма закреплена в Конституции Беларуси. Восстановить справедливость и не допустить возрождения нацизма – призвано расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Его материалами подтверждено уничтожение фашистами не менее 12 348 населенных пунктов. Захватчики организовали 578 лагерей смерти, провели не менее 178 карательных операций. Поклониться каждому, кто воевал на фронтах и в рядах партизан, был замучен в застенках фашистских концлагерей – белорусы придут к памятникам 9 Мая. Центральным событием в эту священную дату станет военный парад. В этом году он будет состоять из двух частей: исторической и современной.