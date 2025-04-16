Казаков: Прибалтика была витриной СССР, а сейчас превратилась в загнанный угол Европы

Ты знаешь, читал тут воспоминания жителей Псковской области, которые рассказывали о том, каким образом действовали отряды латышей и эстонцев на территории суверенной России нынешней. И говорит о том, что эстонские и латвийские полицаи – они были жестче немцев. Они, когда приходили в русские деревни в Псковской области, немцы просто наблюдали за тем, как они убивали и сжигали людей. То есть вот этот нацизм, который сидел и продолжает сидеть в таких девочках, как Кая Каллас, он удивлял историков, удивлял людей тогда и удивлял даже фашистских офицеров. А нет, они нормально 16 марта ходят по улицам Риги.

Кирилл Казаков: Мне кажется, они порвутся. Знаешь, когда люди на шпагат садятся, они порвутся. Так вот, Урсула фон дер Ляйен просто порвется. И Кайя Каллас. Эстонская девочка, золотая молодежь Таллина, Эстонской ССР, которая, наверное, имела жвачки Kalev каждый день, в отличие от нас, белорусских пионеров, которые жвачки Kalev получали только по праздникам.

Григорий Азаренок:

Но при этом коалиция желающих похлебала. У них не получилось. Она сказала, что никто войска свои отправлять что-то не хочет, особенно на Украину. Но это отдельная тема.

Кирилл Казаков:

Я знаю многих эстонцев. Многие эстонцы правда, от меня отписались после 2020 года, потому что они решили, что я не имею права защищать свое государство. Вот они могут, а я не имею. Так вот, большинство эстонцев – они, наверное, достойны вот этой замечательной девушки. Я в 2013 году был на острове Саарема, это составная часть Эстонии. И, значит, в городе Курессааре я был в музее советской оккупации с девушкой, которая прекрасно говорит по-русски. Мы с ней пришли в этот музей города Курессааре, столица его острова Саарема. И смотрели о том, как там появились первые люди, как там появилась экономика. И вот целый зал был отведен к тому, как бежали из тоталитарной Эстонии в свободную Швецию и Норвегию в 30-е годы беглые несчастные эстонцы. Я говорю: так Норвегия, она же в принципе была фашистским государством. Они говорят: ну тут вот просто так написано. Я говорю: давай мы уйдем из музея о том, что здесь была оккупация советская, потому что я немножко других взглядов. А у них – нормально. Они страдали все. То есть флот, который был создан в Эстонии, порт, который был построен, предприятия, которые работали во всей Прибалтике. И вот, собственно говоря, все это было сделано для того, чтобы создать из трех Прибалтийских республик витрину Советского Союза.

Да даже актеры, которые были родом из Прибалтики, которые играли западные образы. Вся Англия снималась в Риге, Шерлок Холмс снимался в Риге, потому что это была наша Европа, наша западная капиталистическая Прибалтика. А сейчас во что они превратились? В загнанный угол Европы. Вильнюс, который находится, как они говорят, в 30 километрах от оккупированной Кремлем территории Беларуси. Это же задворки Европы! Имперская Вена, имперский Париж, имперский Лондон и даже полуимперская Варшава – это еще города. А Вильнюс, простите, с Ригой. Рига – ну, большая паперсь проституток, ни больше, ни меньше. Англичане приезжают туда для того, чтобы снять себе на ночь женщин. Это всего того, чего ну как бы получила великая латышская нация.